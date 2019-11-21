В земельный кадастр внесено 55% сельхозземель госсобственности

По состоянию на 20 ноября Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра внесла в государственный земельный кадастр 55% (559,4 тыс. га) земель сельскохозяйственного назначения государственной формы собственности.

Об этом говорится в сообщении ведоства, передают Українськi Новини.

Топографо-геодезические работы проведены на 86% (871,6 тыс. га) таких земель, а утверждена техническая документация по землеустройству относительно инвентаризации земель - для 44%, или 452 тыс. га сельхозземель госсобственности.

Топографо-геодезические работы, внесение в госкадастр и утверждение документации по землеустройству являются этапами инвентаризации земель госсобственности.

При этом Госгеокадастр намерен завершить инвентаризацию земель сельскохозяйственного назначения государственной формы собственности до конца 2019 года.

Как сообщали Українськi Новини, несмотря на протесты, парламент поддержал в первом чтении отмену моратория на продажу сельхозземель.

Перед этим паевики под Верховной Радой требовали отмены моратория.

В Минэкономразвития считают, что при снятии моратория на продажу земли в Украине один ее гектар будет продаваться на уровне 2200 долларов.