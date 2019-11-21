подписаться на рассылку
24.05 24.35
26.45 27
˟
21 ноября 2019, четверг, 11:03 502
Экономика 2019-11-21T11:03:46+02:00
Українські Новини
В земельный кадастр внесено 55% сельхозземель госсобственности

В земельный кадастр внесено 55% сельхозземель госсобственности

Земельный кадастр, Инвентаризация, Госземресурсы, сельхозземли, Госгеокадастр
Земля
Земля

По состоянию на 20 ноября Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра внесла в государственный земельный кадастр 55% (559,4 тыс. га) земель сельскохозяйственного назначения государственной формы собственности.

Об этом говорится в сообщении ведоства, передают Українськi Новини.

Топографо-геодезические работы проведены на 86% (871,6 тыс. га) таких земель, а утверждена техническая документация по землеустройству относительно инвентаризации земель - для 44%, или 452 тыс. га сельхозземель госсобственности.

Топографо-геодезические работы, внесение в госкадастр и утверждение документации по землеустройству являются этапами инвентаризации земель госсобственности.

При этом Госгеокадастр намерен завершить инвентаризацию земель сельскохозяйственного назначения государственной формы собственности до конца 2019 года.

Как сообщали Українськi Новини, несмотря на протесты, парламент поддержал в первом чтении отмену моратория на продажу сельхозземель.

Перед этим паевики под Верховной Радой требовали отмены моратория.

В Минэкономразвития считают, что при снятии моратория на продажу земли в Украине один ее гектар будет продаваться на уровне 2200 долларов.

Больше новостей о: Земельный кадастр Инвентаризация Госземресурсы сельхозземли Госгеокадастр

Архив
Новости
Рубль "замер" в обменниках Киева 11:28
В первый месяц работы новый секретарь СНБО заработал больше, чем Данилюк за все время 11:11 Документ
Кабмин хочет ввести электронные доверенности 11:07
В земельный кадастр внесено 55% сельхозземель госсобственности 11:03
Доллар снова обвалился в киевских обменниках: курс валют 10:45
больше новостей
Ждем вас на корпоративах, можно со своим пианино, - Тимошенко ответила Зеленскому 13:57
Электроэнергия подешевела на 20% в результате конкуренции на рынке, - Герус 14:41
ГБР открыло 13 уголовных дел против Порошенко: допрошены 562 свидетеля 14:37
В "Нефтегазе" заявили, что транзит газа с "Газпромом" не будет обсуждаться во время "нормандской" встречи 13:55
Новых депутатов пора менять, - Зеленский на форуме со школьниками 14:59
больше новостей
Генпрокурор Рябошапка подтвердил потерю материалов по делам Майдана 18:45
Ждем вас на корпоративах, можно со своим пианино, - Тимошенко ответила Зеленскому 13:57
ГБР открыло 13 уголовных дел против Порошенко: допрошены 562 свидетеля 14:37
В Раде требуют от Баканова проверить деятельность сайта "Миротворец" 23:10
Суд подтвердил законность избрания Гречковского и Маловацкого в ВСП 15:27
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok