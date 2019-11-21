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21 листопада 2019, четвер, 11:07 13
Економіка 2019-11-21T12:00:01+02:00
Українські Новини
У земельний кадастр внесено 55% сільгоспземель держвласності

У земельний кадастр внесено 55% сільгоспземель держвласності

Держгеокадастр, сільгоспземлі, держземресурси, земельний кадастр, інвентаризація
Земля
Земля

За станом на 20 листопада Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру внесла у державний земельний кадастр 55% (559,4 тис. га) земель сільськогосподарського призначення державної форми власності.

Про це йдеться в повідомленні відомства, передають Українські Новини.

Топографо-геодезичні роботи проведені на 86% (871,6 тис. га) таких земель, а затверджена технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель - для 44%, або 452 тис. га сільгоспземель держвласності.

Топографо-геодезичні роботи, внесення у державний земельний кадастр та затвердження документації із землеустрою є етапами інвентаризації земель держвласності.

При цьому Госгеокадастр має намір завершити інвентаризацію земель сільськогосподарського призначення державної форми власності до кінця 2019 року.

Як повідомляли Українські Новини, незважаючи на протести, парламент підтримав у першому читанні скасування мораторію на продаж сільгоспземель.

Перед цим пайовики під Верховною Радою вимагали скасування мораторію.

В Мінекономрозвитку вважають, що при знятті мораторію на продаж землі в Україні один її гектар буде продаватися на рівні 2200 доларів.

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