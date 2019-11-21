Литовец украл 6 млн долларов с американских счетов и пытался спрятаться в Украине: его экстрадировали

Украина экстрадировала иностранца, разыскиваемого США по подозрению в хищении 6 млн долларов со счетов американских банков.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры, передают Українськi Новини.

"Генеральной прокуратурой Украины в результате успешного сотрудничества с Федеральным бюро расследований Соединенных Штатов Америки завершена процедура экстрадиции гражданина Литовской Республики в США", - сказано в нем.

Отмечается, что мужчина длительное время разыскивался американскими правоохранительными органами по подозрению в совершении 10 серьезных транснациональных киберпреступлений. 25 октября киберполиция задержала в Киеве иностранца в одном из столичных отелей, где он временно проживал.

Генеральная прокуратура приняла решение об экстрадиции подозреваемого в США в упрощенном порядке и в четверг он фактически был передан компетентным органам этой страны.

Указывается, что это была первая экстрадиция из Украины в США в упрощенном порядке.

Как сообщали Українськi Новини, 12 ноября Шевченковский районный суд арестовал на 2 месяца иностранца, разыскиваемого США по подозрению в хищении 6 млн долларов со счетов американских банков. Также суд в Виннице арестовал американского добровольца, который в США подозревается в краже и убийстве.

Тем временем РФ экстрадировала подозреваемого в убийстве кикбоксера-украинца.