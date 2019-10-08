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08 октября 2019, вторник, 22:45 141
Внешняя политика 2019-10-08T22:45:01+03:00
Українські Новини
Суд в Виннице арестовал американского добровольца, который в США подозревается в краже и убийстве

Суд в Виннице арестовал американского добровольца, который в США подозревается в краже и убийстве

Крейг Ленг. Фото: пресс-служба Судебная власть Украины
Крейг Ленг. Фото: пресс-служба Судебная власть Украины

Винницкий апелляционный суд арестовал бывшего участника Антитеррористической операции (АТО) - американца Крейга Ленга по запросу США об экстрадиции.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.

Суд рассмотрел апелляционную жалобу прокурора на постановление городского суда и арестовал Ленга до 6 декабря. Прокуратура ходатайствовала о содержании американца под стражей для обеспечения экстрадиции.

На судебном заседании стало известно, что 21 августа этого года Ленг был задержан инспекторами пограничной службы "Могилев-Подольский". Они узнали, что Ленга разыскивают правоохранительные органы США, чтобы привлечь к ответственности по подозрению в краже, разбое и убийстве.

По украинскому законодательству эти преступления являются экстрадиционными и соответствуют ст. 185, 187 и ч. 2 ст. 115 (кража, разбой, умышленное убийство) Уголовного кодекса. Ленг приехал в Украину в 2015 году и присоединился к Правому сектору в качестве добровольца.

В 2016 году он подписал контракт с Вооруженными Силами Украины, однако через несколько месяцев расторг его. В 2018 году полиция США начала подозревать Ленга в убийстве супружеской пары, которой он якобы пообещал продать несколько единиц оружия.

По словам защитников, в 2019 году мужчина проживал в Киеве вместе с сожительницей. Во время суда он находился под круглосуточным домашним арестом на съемной квартире в Виннице.

Как сообщали Українськi Новини, РФ экстрадировала подозреваемого в убийстве кикбоксера-украинца

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