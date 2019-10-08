Суд в Виннице арестовал американского добровольца, который в США подозревается в краже и убийстве

Винницкий апелляционный суд арестовал бывшего участника Антитеррористической операции (АТО) - американца Крейга Ленга по запросу США об экстрадиции.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.



Суд рассмотрел апелляционную жалобу прокурора на постановление городского суда и арестовал Ленга до 6 декабря. Прокуратура ходатайствовала о содержании американца под стражей для обеспечения экстрадиции.



На судебном заседании стало известно, что 21 августа этого года Ленг был задержан инспекторами пограничной службы "Могилев-Подольский". Они узнали, что Ленга разыскивают правоохранительные органы США, чтобы привлечь к ответственности по подозрению в краже, разбое и убийстве.



По украинскому законодательству эти преступления являются экстрадиционными и соответствуют ст. 185, 187 и ч. 2 ст. 115 (кража, разбой, умышленное убийство) Уголовного кодекса. Ленг приехал в Украину в 2015 году и присоединился к Правому сектору в качестве добровольца.



В 2016 году он подписал контракт с Вооруженными Силами Украины, однако через несколько месяцев расторг его. В 2018 году полиция США начала подозревать Ленга в убийстве супружеской пары, которой он якобы пообещал продать несколько единиц оружия.



По словам защитников, в 2019 году мужчина проживал в Киеве вместе с сожительницей. Во время суда он находился под круглосуточным домашним арестом на съемной квартире в Виннице.



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