Литовець вкрав 6 млн доларів з американських рахунків і намагався сховатися в Україні: його екстрадували

Україна екстрадувала іноземця, який розшукується США за підозрою в розкраданні 6 млн доларів з рахунків американських банків

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Генеральної прокуратури, передають Українські Новини.

"Генеральною прокуратурою України в результаті успішної співпраці з Федеральним бюро розслідувань Сполучених Штатів Америки завершено процедуру екстрадиції громадянина Литовської Республіки в США", - сказано в ньому.

Зазначається, що чоловік тривалий час розшукувався американськими правоохоронними органами за підозрою в скоєнні 10 серйозних транснаціональних кіберзлочинів. 25 жовтня кіберполіція затримала в Києві іноземця в одному зі столичних готелів, де він тимчасово проживав.

Генеральна прокуратура прийняла рішення про екстрадицію підозрюваного в США у спрощеному порядку і в четвер він фактично переданий компетентним органам цієї країни. Вказується, що це була перша екстрадиція з України в США у спрощеному порядку.

Як повідомляли Українські Новини, 12 листопада Шевченківський районний суд заарештував на 2 місяці іноземця, розшукуваного США за підозрою в розкраданні 6 млн доларів з рахунків американських банків. Також суд у Вінниці заарештував американського добровольця, який у США підозрюється у викраденні та вбивстві.

Тим часом РФ екстрадувала підозрюваного у вбивстві кікбоксера-українця.