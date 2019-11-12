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12 ноября 2019, вторник, 15:12 9
Судебная власть 2019-11-12T15:12:42+02:00
Українські Новини
Киберпреступник-иностранец ограбил банки США на $6 млн и прятался в Украине: он арестован

Киберпреступник-иностранец ограбил банки США на $6 млн и прятался в Украине: он арестован

Арест, ФБР, Хакер, Шевченковский суд, ФБР США
Фото: пресс-службы прокуратуры Киева
Фото: пресс-службы прокуратуры Киева

Шевченковский районный суд арестовал на 2 месяца иностранца, разыскиваемого США по подозрению в хищении 6 млн долларов со счетов американских банков.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева, передают Українськi Новини.

"По ходатайству прокуратуры города Киева постановлением следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 11.11.2019 применен экстрадиционный арест сроком на 2 месяца в отношении гражданина Литовской Республики, который пребывал в международном розыске и был задержан в Киеве", - сказано в нем.

Отмечается, что мужчина, осознавая невозможность избежать экстрадиции в США, дал согласие на упрощенный порядок его выдачи. В настоящее время прокуратурой города Киева начата в отношении него экстрадиционная проверка.

25 октября киберполиция задержала в Киеве иностранца в одном из столичных отелей, где он временно проживал. Расследование преступной деятельности иностранца началось еще в 2010 году сотрудниками Федерального бюро расследований и Службы расследования финансовых преступлений (FNTT) США.

В 2019 году в Украину поступил запрос о предоставлении международно-правовой помощи по розыску и задержанию хакера. Мужчину подозревают в незаконном вмешательстве в работу компьютерных систем, похищении и отмывании денег в особо крупных размерах и в мошенничестве.

Как сообщали Українські Новини, экс-сотрудник кредитного учреждения торговал украденной базой клиентов фирмы. Тем временем, в Польше задержали украинского хакера.

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