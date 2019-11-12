Киберпреступник-иностранец ограбил банки США на $6 млн и прятался в Украине: он арестован

Шевченковский районный суд арестовал на 2 месяца иностранца, разыскиваемого США по подозрению в хищении 6 млн долларов со счетов американских банков.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева, передают Українськi Новини.

"По ходатайству прокуратуры города Киева постановлением следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 11.11.2019 применен экстрадиционный арест сроком на 2 месяца в отношении гражданина Литовской Республики, который пребывал в международном розыске и был задержан в Киеве", - сказано в нем.

Отмечается, что мужчина, осознавая невозможность избежать экстрадиции в США, дал согласие на упрощенный порядок его выдачи. В настоящее время прокуратурой города Киева начата в отношении него экстрадиционная проверка.

25 октября киберполиция задержала в Киеве иностранца в одном из столичных отелей, где он временно проживал. Расследование преступной деятельности иностранца началось еще в 2010 году сотрудниками Федерального бюро расследований и Службы расследования финансовых преступлений (FNTT) США.

В 2019 году в Украину поступил запрос о предоставлении международно-правовой помощи по розыску и задержанию хакера. Мужчину подозревают в незаконном вмешательстве в работу компьютерных систем, похищении и отмывании денег в особо крупных размерах и в мошенничестве.

Как сообщали Українські Новини, экс-сотрудник кредитного учреждения торговал украденной базой клиентов фирмы. Тем временем, в Польше задержали украинского хакера.