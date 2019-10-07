РФ экстрадировала подозреваемого в убийстве кикбоксера-украинца

Из России в Украину экстрадировали мужчину, который подозревается в убийстве, совершенном в Киеве в октябре 2017 года. Об этом в понедельник, 7 октября, сообщает пресс-служба полиции Киева.\r\n"В октябре 2017 года в столичную полицию позвонил мужчина с сообщением о том, что после аварийного открытия дверей квартиры на улице митрополита Липкивского он обнаружил труп коллеги с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении.\r\nТакже пропало авто, которым пользовался погибший.\r\nПолиция расследовала убийство и вскоре установила личность подозреваемого, которым оказался 22-летний знакомый убитого. На тот момент мужчина уже скрывался на территории Российской Федерации.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n"Поэтому ему заочно сообщили о подозрении в совершении преступлений и объявили в международный розыск", - говорится в сообщении.\r\nВ январе этого года следователи установили местонахождение и задержали подозреваемого на территории Российской Федерации в городе Санкт-Петербург. На днях его экстрадировали в Украину.\r\nСоломенский районный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток без права внесения залога.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, 15 августа Амос Дов Сильвер сбежал от правоохранителей в аэропорту Борисполь непосредственно перед экстрадицией. В ночь на 17 он был повторно задержан в одной из областей Украины.\r\nТакже появилось видео побега Сельвера от СБУ.