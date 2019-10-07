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07 октября 2019, понедельник, 21:06 71
Силовые структуры 2019-10-07T21:06:29+03:00
Українські Новини
РФ экстрадировала подозреваемого в убийстве кикбоксера-украинца

РФ экстрадировала подозреваемого в убийстве кикбоксера-украинца

Из России в Украину экстрадировали мужчину, который подозревается в убийстве, совершенном в Киеве в октябре 2017 года. Об этом в понедельник, 7 октября, сообщает пресс-служба полиции Киева.

"В октябре 2017 года в столичную полицию позвонил мужчина с сообщением о том, что после аварийного открытия дверей квартиры на улице митрополита Липкивского он обнаружил труп коллеги с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении.

Также пропало авто, которым пользовался погибший.

Полиция расследовала убийство и вскоре установила личность подозреваемого, которым оказался 22-летний знакомый убитого. На тот момент мужчина уже скрывался на территории Российской Федерации.

"Поэтому ему заочно сообщили о подозрении в совершении преступлений и объявили в международный розыск", - говорится в сообщении.

В январе этого года следователи установили местонахождение и задержали подозреваемого на территории Российской Федерации в городе Санкт-Петербург. На днях его экстрадировали в Украину.

Соломенский районный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток без права внесения залога.

Как сообщали Українські Новини, 15 августа Амос Дов Сильвер сбежал от правоохранителей в аэропорту Борисполь непосредственно перед экстрадицией. В ночь на 17 он был повторно задержан в одной из областей Украины.

Также появилось видео побега Сельвера от СБУ.

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