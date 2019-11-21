НОТУ и "Укрзализныця" стали стратегически важными объектами для экономики и безопасности

Кабинет Министров включил акционерное общество "Укрзализныця" и Национальную общественную телерадиокомпанию Украины (НОТУ) в перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности.

Об этом говорится в сообщении Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства со ссылкой на решение Кабмина от 20 ноября, передают Українські Новини.

В указанный перечень также были внесены государственное предприятие "Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности им Я. Осады" и государственное специализированное предприятие "Центральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами".

При этом из перечня были исключены 39 объектов, из которых 4 объекта Минэкономики, деятельность которых не соответствует ни одному из критериев, 4 объекта, на базе которых создано АО "Укрзализныця" и которые приостановлены как юридические лица, и 31 объект Госкомтелерадио, реорганизованный путем присоединения к НОТУ.

Отмечается, что на данный момент законодательством не предусмотрен запрет на приватизацию предприятий, включенных в данный перечень.

Как сообщали Українські Новини, логотип "Суспильного" перед входом в "Карандаш" обвалился. Гончарук заявил, что земля возле стратегических объектов не будет подлежать продаже. Тем временем Гончарук выступает за разделение "Укрзализныци".