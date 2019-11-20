Вадатурський звинуватив у шантажі заступницю міністра Клітіну, що засвітилася в секс-скандалі

Генеральний директор одного з найбільших сільськогосподарських підприємств України компанії "Нібулон" (Миколаїв) Олексій Вадатурський звинуватив заступника міністра інфраструктури Олександру Клітіну в спробах шантажувати компанію.

Про це Вадатурський написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Він сказав, що з посмішкою реагує на заяви, що він нібито винен у неприйнятті депутатами Верховної Ради закону "Про внутрішній водний транспорт", в руйнуванні доріг і монопольному становищі на річках.

Вадатурський зазначив, що не підтримував дії керівництва Міністерства інфраструктури за будь-якої влади і також не підтримує дії Клітіної на посаді керівника Офісу реформ.

На його думку, Мінінфраструктури лобіює неконструктивні законодавчі ініціативи.

"Ви розповідаєте, що виступаєте за лібералізацію перевезень внутрішніми водними шляхами, але насправді заводите на українському річки 40-, 50-річні судна - металобрухт, який за часів розпаду СРСР було виведено з державних структур в офшори без будь-яких умов. Ви фактично лобіюєте ідею, щоб цей древній флот мав економічну перевагу в 8 доларів США на тонні щодо сучасного української флоту", - написав він.

Вадатурський також сказав, що ініціативи міністерства також сприятимуть незаконному видобутку піску в українських річках.

"У Вас, Олександро, добре виходило поширювати про нас плітки і шантажувати нашу компанію тим, що звернетесь до міжнародних фінансових інститутів, щоб вони не давали нам коштів, і це при тому, що наша компанія вже інвестувала понад 2,1 мільярда доларів в економіку України. А тепер Ви ще й намагаєтеся перекласти результати своєї бездіяльності на чужі плечі. Але підкреслюю, що я завжди боровся і боротимуся проти непрофесіоналізму, і неважливо, чоловік це чи жінка", - написав він.

Він закликав заступник міністра працювати в інтересах держави.

Як повідомляли Українські Новини, Криклій заявив, що скандал із заступником міністра Клітіною - це проблема його відносин з нею.

Раніше Клітіна прокоментувала виниклі про неї "чутки" після листування з пранкером Джокером.