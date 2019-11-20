Каждая 3-я гривна в госбюджете взята в долг

Каждая третья гривна в доходах государственного бюджета взята в долг по итогам января-октября.

Об этом свидетельствуют данные Госказначейства и Минфина, передают Українські Новини.

По данным Госказначейства, доходы госбюджета за октябрь составили 70,991 млрд гривен при плане в 78,827 млрд гривен.

При этом в октябре Минфин привлек почти 8 млрд гривен от размещения ОВГЗ.

В целом, за 10 месяцев Минфин привлек в госбюджет 202,8 млрд гривен, 3,8 млрд долларов и 189 млн евро за счет размещения ОВГЗ.

В гривневом эквиваленте это составляет около 300 млрд гривен.

При этом доходы госбюджета за 10 месяцев составили 810,742 млрд гривен при плане в 857,916 млрд гривен.

Получается, что 37% доходной части госбюджета за 10 месяцев составляют доходы от ОВГЗ.

Как сообщали Українські Новини, банкиры связывают укрепление гривны с налоговым периодом и прогнозируют девальвацию до 24,5 UAH/USD в конце ноября.

Во вторник, 19 ноября, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 18 ноября на 4,19 коп. до 24,4032 UAH/USD, курс покупки – повысился на 2,19 коп. до 24,0813 UAH/USD.