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20 ноября 2019, среда, 19:55 117
Политика 2019-11-20T19:55:07+02:00
Українські Новини
Разумков допускает выделение дополнительных средств в госбюджете-2020 на строительство мостов в Запорожье

Разумков допускает выделение дополнительных средств в госбюджете-2020 на строительство мостов в Запорожье

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков допускает выделение дополнительных средств к уже предусмотренным в государственном бюджете на 2020 для строительство мостов в Запорожье, которые премьер-министр Алексей Гончарук потребовал закончить за два года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Верховной Рады, передают Українськi Новини.

Согласно ему, Разумков во время визита в Запорожье посетил "Запорожский завод тяжелого краностроения".

Отвечая на вопросы журналистов о финансировании строительства мостов в Запорожье, Разумков отметил, что на данный момент в Государственном бюджете на 2020 год не предусмотрена полная сумма на строительство мостов в регионе.

Однако он сказал, что заложена часть, необходимая для начала работ.

По его словам, можно будет выделить дополнительные средства из дорожного фонда в случае, если все предусмотренные на данный момент средства будут использованы.

Как сообщали Українськi Новини, мост в Станице Луганской полностью восстановлен.

В это время в Киеве мост Патона находится в критическом состоянии.
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