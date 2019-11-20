Призрачная партия: Ни один в "Слуге народа" официально не работает

Согласно итогам финансового отчета "Слуги народа" об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера стало известно, что в политической партии официально не работает ни один человек.

Об этом Комитет избирателей Украины сообщил в Facebook со ссылкой на финансовые отчеты политических партий.

"В графе "работники склада аппарата партии" указана цифра 0. Для сравнения: в ВО "Батькивщина" официально работает 73 человека, в "Европейской солидарности" - 46 человек, в "Голосе" - 3, Радикальной партии Олега Ляшко - 20 "Самопомощи"- 264, "Украинская стратегии Гройсмана" - 3", - сообщили в КИУ.

Отмечается, что "Слуга народа" также не тратила официально средств на заработную плату: за период июля-сентября партия потратила 240 млн грн, из них 0 грн - на заработную плату.

В Комитете отметили, что в "Слуге народа" не зарегистрировано ни одного местного отделения со статусом юридического лица.

"Сложно представить парламентскую политическую партию, в которой бы работали лица исключительно на волонтерских началах. В частности, партию, в которой нет оплачиваемого на постоянной основе бухгалтера, охраны, секретаря, работников пресс-службы и орготдела", - добавили в КИУ.

Закон "О политических партиях в Украине" позволяет существование местных организаций без такого статуса, однако, по мнению КИУ, это свидетельствует о централизованном характере управления и может быть попыткой тенизации партийной жизни.

"В частности, такие местные организации не способны проводить полноценную финансовую и хозяйственную деятельность из-за отсутствия счетов в банках. Однако это также облегчает жизнь партиям, которые не обязани отчитываться о деятельности организаций без статуса юрлиц перед НАПК", - заявил глава КИУ Алексей Кошель.

Как сообщали Українські Новини, депутат из фракции "Слуга народа" Стефанчук арендует квартиру у тещи и получает компенсацию за жилье иногородним.

Напомним, Скороход рассказала о зарплатах в конвертах для "слуг народа". Тем временем "Слугу народа" ждут ротации в комитетах Рады, так как Арахамия заявил, что они много говорят и мало работают.