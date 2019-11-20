Відео дня: в Очаків прибувають звільнені українські кораблі

Так, повідомляється, що першим прибув бронекатер "Нікополь" - його буксирував малий розвідувальний корабель "Переяслав".

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Зараз МБАК відчепили, і два швидкісні катери типу Willard тягнуть "Нікополь" до військового причалу. Другого бронекатери поки не видно на горизонті. В 16:09 видання повідомило про прибуття "Яни Капу", його тягне буксир "Гайдамака".

Звільнені українські кораблі

Українські кораблі зустрічає велика кількість місцевих жителів. Учні та педагоги очаківської санаторної школи-інтернату розвісили на березі великий прапор України.

Відомо, що в найближчі години в Очаків має прибути президент Володимир Зеленський.

Як повідомляли Українські Новини, Воронченко заявив, що росіяни знищили кораблі ВМС.

Раніше Росія повідомила, що передала Україні захоплені в Керченській протоці броньовані артилерійські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також рейдовий буксир "Яни-Капу".