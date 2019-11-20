Экс-министра экологии Злочевского ГПУ подозревает в хищении госсредств

Генеральная прокуратура заочно сообщила о подозрении бывшему министру экологии и природных ресурсов Николаю Злочевскому в хищении госсредств.

Об этом на брифинге сообщил генеральный прокурор Руслан Рябошапка, передают Українськi Новини.

"Ему расширили квалификацию преступления, в котором он подозревается", - сказал он.

По словам генпрокурора, речь идет о подозрении по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.

Рябошапка отметил, что Злочевский находится в розыске.

Как сообщали Українськi Новини, Генпрокуратура возобновила и снова остановила расследование дела против Злочевского.

Ранее ГПУ вызвала Гонтареву, Злочевского и Филатова на допрос.

Также Луценко призывает сына Байдена дать показания относительно получения денег от компании Злочевского.