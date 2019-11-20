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20 листопада 2019, середа, 20:20 165 Оновлено
Верховна Рада і партії 2019-11-22T12:01:59+02:00
Українські Новини
Депутат Іванісов відсидів за зґвалтування, - Рябошапка стверджує, ГПУ спростовує

Депутат Іванісов відсидів за зґвалтування, - Рябошапка стверджує, ГПУ спростовує

Руслан Рябошапка, згвалтування, згвалтування дітей
Роман Іванісов. Фото: 4vlada.com
Роман Іванісов. Фото: 4vlada.com

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підтверджує погашену судимість депутата Верховної Ради Романа Іванісова (Слуга народу) за згвалтування дівчини, і заперечує інформацію про підтвердження погашеної судимості депутата Верховної Ради Романа Іванісова

Про це він сказав на брифінгу, передають Українські Новини.

"Цю інформацію (про судимість Іванісова за зґвалтування) було перевірено. Не нами. І всі ці факти підтвердилися", - сказав він.

У понеділок депутат Іванісов стверджував, що звинувачення в згвалтуванні - це фейк, і навіть опублікував довідку.

Як повідомляли Українські Новини, Генпрокуратура передала всі свої справи у виробництво Держбюро розслідувань, Національне антикорупційне бюро, Служби безпеки України та Нацполицию.

Також і депутата Ради минулого скликання і учасника АТО Дейдея 5 років тому засудили за розбійний напад на жінку.

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