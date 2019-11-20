На Украину надвигается мороз до -10 и сильный ветер: прогноз погоды на четверг

И пока в Украину постепенно заходит холод, 21 ноября в Украине ожидается мороз до -10 градусов ночью и штормовой ветер. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.



21 ноября в Киеве облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1 градус, днем -1…+1 градус.

На западе Украины облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1…+7 градусов, днем +2…+9 градусов, в Закарпатье +10…+15 градусов.

В Карпатах небольшой дождь, температура ночью +1…+6 градусов, днем +1…+6 градусов.

В Моршине небольшой дождь, температура ночью +6…+8 градусов, днем +6…+8 градусов.

В Трускавце небольшой дождь, температура ночью +6…+8 градусов, днем +6…+8 градусов.

В Сваляве небольшой дождь, температура ночью +5…+7 градусов, днем +10…+12 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем +2…-4 градуса, в Сумской области 0…-5 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1…-5 градусов, днем -2…+3 градуса.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -4…-10 градусов, днем +1…-5 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2…-4 градуса, днем -2…+4 градуса; в Одесской области ночью и днем +3…+8 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, днем +2…+7 градусов.

В Ялте без существенных осадков. Температура ночью +2…+4 градуса, днем +4…+6 градусов.

Карта: Укргидрометцентр





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