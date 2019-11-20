Томенко - Бородянскому: не надо учить журналистов как им жить

Общественный деятель, председатель Комитета по вопросам свободы слова в 2002-2005 и в 2012-2014 годах Николай Томенко, комментируя драконовские медийные инициативы министра Владимира Бородянского заявил, что все медийные инициативы должны исходить из медиа-среды. Об этом рассказал в интервью пресс-службе Национального союза журналистов Украины.



"Когда я работал в Комитете, мой подход был такой: все медийные инициативы должны исходить из медиа-среды. Ну как может какой-то депутат проверять правильно журналисты пишут или неправильно? На самом деле лучшее регулирование медиа-сферы властью - это вообще не вмешиваться. А когда возникает какой-то сложный вопрос, то медиа-среда должна собраться и сказать: у нас проблема, что делать с социальными сетями или интернет-изданиями, они у нас вне закона", - сказал он.



По словам Томенко, медиа-интернет-сообщество должно собраться и предложить корпоративные правила.



"Очевидно, медиа-интернет-сообщество должно собраться и предложить какие-то корпоративные правила, чтобы не допустить злоупотреблений в этой сфере. Если мы имеем злоупотребления на телевизионном уровне, то же медиа-сообщество, Национальный союз журналистов Украины может собраться и предложить действия по социальной защите журналистов. Если речь идет о физической опасности, надо проводить парламентские слушания. К счастью, они недавно прошли впервые за после инициированных мной парламентских слушаний около 10 лет назад. Поэтому все механизмы у нас есть, надо их применять", - заявил общественный деятель.



Также Томенко заявил, что не надо учить журналистов, как им жить.



"И еще раз подчеркну, что не надо учить журналистов как им жить, без самих журналистов. Это так же, как внедрять рынок земли не спросив, что думают об этом фермеры и люди, которые работают в селе. Нельзя их осчастливить, не спросив у них, что такое для них счастье. Так же и здесь, идет речь о попытке "осчастливить" журналистов без их согласия. Это угроза, и угроза большая, а остановить ее можно только совместными усилиями всей медиа-среды", - резюмировал Томенко.



Как сообщали Українські Новини, Президент Владимир Зеленский поручил Кабмину разработать и внести в Верховную Раду законопроект, регулирующий деятельность медиа.



Также Минкультуры создает госорганизацию, которая будет решать, кто журналист, а кто - нет.



Кроме того, Комитет Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике намерен предложить законопроект об усилении наказания для СМИ за непредоставление права на опровержение.