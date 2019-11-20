Закон о введении штрафа за перевозку детей без автокресла вступил в силу

Закон о введении штрафа 510-850 гривен за перевозку детей без автокресла вступил в силу. Он был опубликован в официальной газете Верховной Рады "Голос України" 19 ноября и 20 ноября вступил в силу, передают Українськi Новини. Документом вводится штраф за нарушение правил перевозки детей в размере 30 необлагаемых минимумов доходов граждан - 510 гривен. Повторное подобное нарушение в течение 1 года повлечет штраф в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан - 850 гривен. Как сообщали Українськi Новини, 29 ноября Рада ввела штраф до 850 гривен за нарушение норм перевозки детей. Водителей будут привлекать к ответственности при отсутствии автокресел для детей. Первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий подчеркнул, что за 9 месяцев текущего года произошло 3552 ДТП с участием детей, получили травмы 3081 ребенок, 127 погибли. Тем временем штраф за отказ во льготном проезде вырос до 850 гривен, также на украинских дорогах увеличат количество радаров: карта с зонами риска.