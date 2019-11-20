Закон о введении штрафа за перевозку детей без автокресла вступил в силу

Закон о введении штрафа 510-850 гривен за перевозку детей без автокресла вступил в силу.

Он был опубликован в официальной газете Верховной Рады "Голос України" 19 ноября и 20 ноября вступил в силу, передают Українськi Новини.

Документом вводится штраф за нарушение правил перевозки детей в размере 30 необлагаемых минимумов доходов граждан - 510 гривен.

Повторное подобное нарушение в течение 1 года повлечет штраф в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан - 850 гривен.

Как сообщали Українськi Новини, 29 ноября Рада ввела штраф до 850 гривен за нарушение норм перевозки детей.