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20 ноября 2019, среда, 08:24 259
Общество 2019-11-20T08:28:38+02:00
Українські Новини
Закон о введении штрафа за перевозку детей без автокресла вступил в силу

Закон о введении штрафа за перевозку детей без автокресла вступил в силу

Закон, Штрафы, Автокресло
Инспектор с радаром. Фото: autoportal.ua
Инспектор с радаром. Фото: autoportal.ua

Закон о введении штрафа 510-850 гривен за перевозку детей без автокресла вступил в силу.

Он был опубликован в официальной газете Верховной Рады "Голос України" 19 ноября и 20 ноября вступил в силу, передают Українськi Новини.

Документом вводится штраф за нарушение правил перевозки детей в размере 30 необлагаемых минимумов доходов граждан - 510 гривен.

Повторное подобное нарушение в течение 1 года повлечет штраф в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан - 850 гривен.

Как сообщали Українськi Новини, 29 ноября Рада ввела штраф до 850 гривен за нарушение норм перевозки детей.

Водителей будут привлекать к ответственности при отсутствии автокресел для детей. Первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий подчеркнул, что за 9 месяцев текущего года произошло 3552 ДТП с участием детей, получили травмы 3081 ребенок, 127 погибли.

Тем временем штраф за отказ во льготном проезде вырос до 850 гривен, также на украинских дорогах увеличат количество радаров: карта с зонами риска.

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