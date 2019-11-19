США сейчас как Россия с их "что там у хохлов", - Пристайко

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на вопрос американского журналиста относительно коммуникации украинских властей с американскими в свете инициированной процедуры импичмента Президента США из-за разговора с украинским Президентом Владимиром Зеленским ответил, что в России и США не проходит ни единого дня без Украины. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, передают Українські Новини.



"Читая ленту (соцсетей), смотря СМИ, особенно американские, кажется, что более интересной темы, чем Украина в США вообще не существует. Знаете, есть такой мем в России "что там у хохлов?". То есть каждый день они говорят о том, что происходит в Украине. В обоих этих государствах без Украины не проходит ни единого дня", - ответил Пристайко.

При этом Пристайко добавил, что Украине, на пути ее реформирования, важно сохранить двухпартийную поддержку американского Конгресса.

"Поверьте, последнее, что нам сейчас надо, когда у нас есть конфликт, и мы должны с помощью немецких и французских коллег разобраться с войной на востоке, - это быть привлеченными к любой проблеме в другой части мира", - сказал он.

Министр подчеркнул, что для Украины важно, чтобы ее выборы были честными и в них никто не вмешивался, поэтому таким же образом она уважает право каждого народа провести открытые выборы, и будет взаимодействовать с теми, кого на них изберут.

Как сообщали Українськi Новини, Палата представителей Конгресса США инициирует процедуру импичмента Трампа из-за возможного давления на Зеленского в ходе телефонного разговора с целью получения политической выгоды - расследования против сына его соперника на предстоящих американских президентских выборах - представителя Демократической партии Джо Байдена.



Также стало известно, что Трамп лично заблокировал военную помощь Украине.



Кроме того, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси сообщила, что президент Дональд Трамп фактически признался во взяточничестве в скандале с Украиной.