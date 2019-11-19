США зараз як Росія з їх "що там у хохлів", - Пристайко

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко на запитання американського журналіста щодо комунікації української влади з американською у світлі ініційованої процедури імпічменту Президента США через розмову з українським Президентом Володимиром Зеленським відповів, що у Росії і США не проходить жодного дня без України. Про це він сказав на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Німеччини Хайко Маасом, передають Українські Новини.



"Читаючи стрічку (соцмереж), дивлячись ЗМІ, особливо американські, здається, що більш цікавої теми, ніж Україна в США взагалі не існує. Знаєте, є такий мем в Росії "що там у хохлів?". Тобто кожен день вони говорять про те, що відбувається в Україні. В обох цих державах без України не проходить жодного дня", - відповів Пристайко.

При цьому Пристайко додав, що Україні, на шляху її реформування, важливо зберегти двопартійну підтримку американського Конгресу.

"Повірте, останнє, що нам зараз треба, коли у нас є конфлікт, і ми повинні з допомогою німецьких і французьких колег розібратися з війною на сході, - це бути залученими до будь-якої проблеми в іншій частині світу", - сказав він.

Міністр підкреслив, що для України важливо, щоб вибори були чесними і в них ніхто не втручався, тому таким же чином вона поважає право кожного народу провести відкриті вибори, і буде взаємодіяти з тими, кого на них оберуть.

Як повідомляли Українські Новини, Палата представників Конгресу США ініціює процедуру імпічменту Трампа через можливий тиск на Зеленського в ході телефонної розмови з метою отримання політичної вигоди - розслідування проти сина його суперника на майбутніх американських президентських виборах - представника Демократичної партії Джо Байдена.



Також стало відомо, що Трамп особисто заблокував військову допомогу Україні.



Крім того, спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі повідомила, що президент Дональд Трамп фактично зізнався у хабарництві у скандалі з Україною.