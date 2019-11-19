США зараз як Росія з їх "що там у хохлів", - Пристайко

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко на запитання американського журналіста щодо комунікації української влади з американською у світлі ініційованої процедури імпічменту Президента США через розмову з українським Президентом Володимиром Зеленським відповів, що у Росії і США не проходить жодного дня без України. Про це він сказав на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Німеччини Хайко Маасом, передають Українські Новини. "Читаючи стрічку (соцмереж), дивлячись ЗМІ, особливо американські, здається, що більш цікавої теми, ніж Україна в США взагалі не існує. Знаєте, є такий мем в Росії "що там у хохлів?". Тобто кожен день вони говорять про те, що відбувається в Україні. В обох цих державах без України не проходить жодного дня", - відповів Пристайко. При цьому Пристайко додав, що Україні, на шляху її реформування, важливо зберегти двопартійну підтримку американського Конгресу. "Повірте, останнє, що нам зараз треба, коли у нас є конфлікт, і ми повинні з допомогою німецьких і французьких колег розібратися з війною на сході, - це бути залученими до будь-якої проблеми в іншій частині світу", - сказав він. Міністр підкреслив, що для України важливо, щоб вибори були чесними і в них ніхто не втручався, тому таким же чином вона поважає право кожного народу провести відкриті вибори, і буде взаємодіяти з тими, кого на них оберуть. Як повідомляли Українські Новини, Палата представників Конгресу США ініціює процедуру імпічменту Трампа через можливий тиск на Зеленського в ході телефонної розмови з метою отримання політичної вигоди - розслідування проти сина його суперника на майбутніх американських президентських виборах - представника Демократичної партії Джо Байдена.Також стало відомо, що Трамп особисто заблокував військову допомогу Україні. Крім того, спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі повідомила, що президент Дональд Трамп фактично зізнався у хабарництві у скандалі з Україною.