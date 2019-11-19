Гривна на межбанке снова подорожала

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в понедельник на 2 коп. во вторник укрепился на 1 коп. до 24,16 UAH\/USD. Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,20-24,24 UAH\/USD, затем котировки снизились до 24,19-24,22 UAH\/USD, после чего установились на уровне 24,14-24,17 UAH\/USD. С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 12,84% с 27,72 UAH\/USD до 24,16 UAH\/USD. Как сообщали Українські Новини, банкиры связывают укрепление гривны с налоговым периодом и прогнозируют девальвацию до 24,5 UAH\/USD в конце ноября. На конец месяца прогнозируется небольшой рост курса гривны к уровням 24,50-24,70 UAH\/USD, но все будет зависеть от аукциона по размещению ОВГЗ, который состоится 26 ноября 2019 года. Во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 18 ноября на 4,19 коп. до 24,4032 UAH\/USD, курс покупки – повысился на 2,19 коп. до 24,0813 UAH\/USD.