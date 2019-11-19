Гривня на міжбанку знову подорожчала

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в понеділок на 2 коп. у вівторок зміцнився на 1 коп. до 24,16 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 24,20-24,24 UAH/USD, потім котирування знизилися до 24,19-24,22 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 24,14-24,17 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 12,84% з 27,72 UAH/USD до 24,16 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, банкіри пов'язують зміцнення гривні з податковим періодом і прогнозують девальвацію до 24,5 UAH/USD наприкінці листопада. На кінець місяця прогнозується невелике зростання курсу гривні до рівнів 24,50-24,70 UAH/USD, але все буде залежати від аукціону з розміщення ОВДП, який відбудеться 26 листопада 2019 року.

У вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 18 листопада на 4,19 коп. до 24,4032 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 2,19 коп. до 24,0813 UAH/USD.