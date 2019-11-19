Отомстили за Геруса: Ляшко забросали презервативами с вазелином перед судом

Во вторник в 14:00 в Бориспольском городском районном суде началось рассмотрение ходатайства прокуратуры об аресте Олега Ляшко по делу о драке с народным депутатом фракции "Слуги народа" Андреем Герусом, когда экс-нардеп устроил драку с главой комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг и депутатом от "Слуги народа" в Борисполе, защищая бизнес Ахметова Об этом сообщает "Страна". Перед заседанием к заданию суда автобусы свезли массовку в поддержку лидера Радикальной партии - около 50 человек. Участники массовки развернули символику партии и выстроились перед зданием суда. Поддержать Ляшко также приехали его однопартийцы Андрей Лозовой и Дмитрий Линько, а также экс-нардепы Евгений Дейдей и Виктория Сюмар. Между тем главного радикала Украины встречали и его противники. Участники движения "Вирок" бросили в подъехавшего Ляшко презервативы, наполненные вазелином. Видео: Facebook\/ O.Liashko У здания суда Ляшко повторил то, что он говорит в последние дни: мол, его дело сфальсифицировано по заданию власти за героическое сопротивление капитуляции. Как сообщали Українські Новини, по словам председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса, подозрение вручили не только бывшему лидеру Радикальной партии Олегу Ляшко, но и его охраннику. Андрей Герус предполагает, что наймет личную охрану после нападения на него экс-депутата и лидера Радикальной партии Олега Ляшко.