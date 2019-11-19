ГПУ открыла дело о нарушении конфиденциальности переписок Порошенко, - адвокат Головань

Генеральная прокуратура открыла уголовное производство о нарушении тайны переписки и телефонных разговоров бывшего Президента Петра Порошенко не смотря на то, что он неоднократно игнорировал вызов на допрос в Госбюро расследований.

Об этом заявил адвокат Порошенко Игорь Головань на брифинге, передают Українськi Новини.

Он отметил, что Печерский районный суд также обязал Генпрокуратуру открыть данное дело, а также уголовные производства о разглашении тайны досудебного расследования служебными лицами ГБР, возможного получения неправомерной выгоды директором ГБР Романом Трубой, а также незаконного сбора, сбережения, использования и распространение конфиденциальной информации бывшим заместителем главы Администрации Президента Андреем Портновым.

Размер возможной взятки Трубы адвокат не сообщил.

Таким образом, Генпрокуратура открыла 4 уголовных производства.

Как сообщали Українські Новини, суд разрешил Госбюро расследований изъять в Пенсионном фонде информацию о начисленной зарплате Порошенко.

Напомним, 19 ноября Порошенко не явился на допрос в Генеральную прокуратуру по делу Иловайской трагедии.