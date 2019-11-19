Украину зальет дождями и потеплеет до +15: прогноз погоды на среду

После того как синоптик предупреждала о ночных морозах, 20 ноября в Киеве облачно, ночью местами небольшой дождь, днем без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5 градусов, днем +5…+7 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+9 градусов, днем +7…+13 градусов. В Карпатах без осадков, температура ночью +1…+6 градусов, днем +5…+10 градусов. В Моршине без осадков, температура ночью +5…+7 градусов, днем +10…+12 градусов. В Трускавце без осадков, температура ночью +5…+7 градусов, днем +10…+12 градусов. В Сваляве без осадков, температура ночью +5…+7 градусов, днем +13…+15 градусов.

На севере Украины облачно, ночью местами небольшой дождь, днем без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, днем +2…+7 градусов.

В центре Украины облачно, ночью в Винницкой и Черкасской областях небольшой дождь, на остальной территории без осадков, днем без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+6 градусов, днем +2…+8 градусов.

На востоке Украины облачно, без осадков, ночью и утром туман, ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…-4 градуса, днем +1…+7 градусов.

На юге Украины облачно, без осадков, ночью и утром туман, ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+6 градусов, в Одесской области до +8 градусов, днем +2…+7 градусов, в Одесской области +7…+12 градусов. В Крыму облачно, без осадков, ночью и утром туман, ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +7…+12 градусов. В Ялте без осадков. Температура ночью +5…+7 градусов, днем +9…+11 градусов.

Карта: Укргидрометцентр

Как сообщали Українські Новини, синоптики дали прогноз погоды на декабрь. Тем временем зима обещает быть как теплой, так и рекордно холодной с сильными снегопадами.