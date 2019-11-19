Сегодня Зеленский встречается с премьер-министром Чехии

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский встретится с главой правительства Чехии Андреем Бабишем, который со вчерашнего дня находится в Украине с официальным визитом.

Об этом сообщает сайт президента Украины.

"19 ноября состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, который находится в Украине с официальным визитом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что премьер Чехии и президент Украины встретятся с представителями СМИ в 12:45.

Как сообщали Українські Новини, встреча лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, Россия) состоится 9 декабря. Напомним, министр иностранных дел Вадим Пристайко ранее заявил, что Украина выйдет из "минских договоренностей" в случае отсутствия прогресса в их реализации по урегулированию ситуации на Донбассе.