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19 ноября 2019, вторник, 08:39 1022
Президент 2019-11-19T08:40:11+02:00
Українські Новини
Сегодня Зеленский встречается с премьер-министром Чехии

Сегодня Зеленский встречается с премьер-министром Чехии

Чехия, нормандский формат, Мариинский дворец, официальный визит, Владимир Зеленский
Зеленский. Фото: Офис Президента
Зеленский. Фото: Офис Президента

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский встретится с главой правительства Чехии Андреем Бабишем, который со вчерашнего дня находится в Украине с официальным визитом.

Об этом сообщает сайт президента Украины.

"19 ноября состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, который находится в Украине с официальным визитом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что премьер Чехии и президент Украины встретятся с представителями СМИ в 12:45.

Как сообщали Українські Новини, встреча лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, Россия) состоится 9 декабря. Напомним, министр иностранных дел Вадим Пристайко ранее заявил, что Украина выйдет из "минских договоренностей" в случае отсутствия прогресса в их реализации по урегулированию ситуации на Донбассе.

Зеленский ранее заявлял, что намерен поднять тему возвращения Россией Украине Крыма на встрече лидеров "нормандского формата".

Также Зеленский сказал, что встреча с Путиным должна состояться, если Украина хочет закончить войну.

 
Больше новостей о: Чехия нормандский формат Мариинский дворец официальный визит Владимир Зеленский

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