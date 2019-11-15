Новый закон об особом статусе Донбасса нужно принять до 2020, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что новый закон об особом статусе Донбасса нужно принять до конца 2019 года.

Об этом он сказал в интервью изданию "Фокус", передают Українськi Новини.



"Закон об особом статусе Донбасса нужно будет принять до Нового года, поскольку нынешний действует до конца 2019-го", - сказал он.



Кроме этого, председатель Рады считает, что нереально за полтора месяца принять пакет законов о народовластии, часть из которых потребует изменений в Конституцию, а затем провести всеукраинский референдум по Донбассу.



При этом он подчеркнул, что в парламенте работают над отдельными законопроектами о всеукраинском референдуме, местных референдумах, реколлах (отзывах депутатов) и народном вето на законы, принимаемые Радой.

Как сообщали Українськi Новини, Разумков заявляет, что новый закон об особом статусе Донбасса депутаты напишут вместе с общественностью.



Тем временем, только 5,1% жителей "Л/ДНР" хотят, чтобы Донбасс был частью Украины.



Также по данным соцопроса, украинцы стали еще больше хотеть мира при президенте Зеленском.



