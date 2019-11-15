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  • Новый закон об особом статусе Донбасса нужно принять до 2020, - Разумков
15 ноября 2019, пятница, 14:45 219
Политика 2019-11-15T14:46:32+02:00
Українські Новини
Новый закон об особом статусе Донбасса нужно принять до 2020, - Разумков

Новый закон об особом статусе Донбасса нужно принять до 2020, - Разумков

Донбасс, Особый статус Донбасса, Дмитрий Разумков, Закон об особом статусе Донбасса
Дмитрий Разумков
Дмитрий Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что новый закон об особом статусе Донбасса нужно принять до конца 2019 года.

Об этом он сказал в интервью изданию "Фокус", передают Українськi Новини.

"Закон об особом статусе Донбасса нужно будет принять до Нового года, поскольку нынешний действует до конца 2019-го", - сказал он.

Кроме этого, председатель Рады считает, что нереально за полтора месяца принять пакет законов о народовластии, часть из которых потребует изменений в Конституцию, а затем провести всеукраинский референдум по Донбассу.

При этом он подчеркнул, что в парламенте работают над отдельными законопроектами о всеукраинском референдуме, местных референдумах, реколлах (отзывах депутатов) и народном вето на законы, принимаемые Радой.

Как сообщали Українськi Новини, Разумков заявляет, что новый закон об особом статусе Донбасса депутаты напишут вместе с общественностью

Тем временем, только 5,1% жителей "Л/ДНР" хотят, чтобы Донбасс был частью Украины.

Также по данным соцопроса, украинцы стали еще больше хотеть мира при президенте Зеленском. 

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