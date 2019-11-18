У розробці нового законопроекту про особливий статус Донбасу будуть брати участь всі фракції Ради, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявляє, що в розробці нового законопроекту про особливий статус Донбасу будуть брати участь усі фракції парламенту.

Про це він повідомив в ефірі телеканалу ICTV, передають Українські Новини.



"Я впевнений, що це не повинен бути закон монобільшості або більшості. Це питання національної безпеки, територіальної цілісності. Я сподіваюся, що до нього будуть залучені всі політичні сили, представлені сьогодні в парламенті нашої країни", - сказав Разумков.



Спікер підкреслив необхідність участі громадськості в обговоренні такого законопроекту.



Політик зазначив, що розробка документу почнеться після зустрічі лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Німеччина, Франція, Росія).



Як повідомляли Українські Новини, 15 листопада Офіс Президента повідомив, що зустріч лідерів "нормандського формату" відбудеться 9 грудня.



15 листопада Разумков заявив, що новий закон про особливий статус Донбасу потрібно прийняти до кінця 2019 року.



Тим часом, тільки 5,1% жителів "Л/ДНР" хочуть, щоб Донбас був частиною України.