Богдан незаконно получил госохрану и номера прикрытия, - СМИ

Глава Офиса Президента Андрей Богдан незаконно получил государственную охрану и номера прикрытия. Об этом сообщает BIHUS info.



Журналисты заявили, что номера на Tesla Богдана совпадают с теми, которые когда-то висели на сопровождении Луценко, а теперь висят на авто главы ОП. Точнее, висели, так как номера изменили.



"Весь цинизм в том, что должность Богдана - это вообще не госдолжность. Офис президента даже декларации не должен подавать, и ответственности - ноль. Тем более, их нет среди лиц, которых может охранять элитное управления госохраны. В законе нет, а в клубах, на тусовках и на футболе государственные бодигарды с Богданом есть. Так какой же он супер-юрист, если не знает что это незаконно?", - сказано в сообщении на Facebook.







Как сообщали Українські Новини, Зеленский и Богдан приходили домой к Луценко во время выборов Президента.



Также Генпрокуратура засекретила информацию о возможном участии Богдана в уголовных делах.



Тем временем, Богдан рассказал, что Зеленский устал от негатива.