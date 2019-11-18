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18 ноября 2019, понедельник, 21:29 71
Политика 2019-11-18T21:30:23+02:00
Українські Новини
Богдан незаконно получил госохрану и номера прикрытия, - СМИ

Богдан незаконно получил госохрану и номера прикрытия, - СМИ

Госохрана, Tesla, Владимир Зеленский, Андрей Богдан
Андрей Богдан. Фото: pravda.com.ua
Андрей Богдан. Фото: pravda.com.ua

Глава Офиса Президента Андрей Богдан незаконно получил государственную охрану и номера прикрытия. Об этом сообщает BIHUS info.


Журналисты заявили, что номера на Tesla Богдана совпадают с теми, которые когда-то висели на сопровождении Луценко, а теперь висят на авто главы ОП. Точнее, висели, так как номера изменили.

"Весь цинизм в том, что должность Богдана - это вообще не госдолжность. Офис президента даже декларации не должен подавать, и ответственности - ноль. Тем более, их нет среди лиц, которых может охранять элитное управления госохраны. В законе нет, а в клубах, на тусовках и на футболе государственные бодигарды с Богданом есть. Так какой же он супер-юрист, если не знает что это незаконно?", - сказано в сообщении на Facebook



Как сообщали Українські Новини, Зеленский и Богдан приходили домой к Луценко во время выборов Президента. 

Также Генпрокуратура засекретила информацию о возможном участии Богдана в уголовных делах. 

Тем временем, Богдан рассказал, что Зеленский устал от негатива

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Андрей Богдан. Фото: pravda.com.ua
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