Богдан незаконно отримав держохорону і номери прикриття, - ЗМІ

Голова Офісу Президента Андрій Богдан незаконно отримав державну охорону і номери прикриття. Про це повідомляє BIHUS info.



Журналісти заявили, що номери на Tesla Богдана збігаються з тими, які колись висіли на супроводі Луценка, а тепер висять на авто глави ОП. Точніше, висіли, так як номери змінили.



"Весь цинізм у тому, що посада Богдана - це взагалі не держпосада. Офіс президента навіть декларації не повинен подавати, і відповідальності - нуль. Тим більше, їх немає серед осіб, яке може охороняти елітне управління держохорони. У законі немає, а в клубах, на вечірках і на футболі державні бодігарди з Богданом є. Так який же він супер-юрист, якщо не знає що це незаконно?", - сказано в повідомленні на Facebook.







Як повідомляли Українські Новини, Зеленський і Богдан приходили додому до Луценка під час виборів Президента.



Також Генпрокуратура засекретила інформацію про можливу участь Богдана в кримінальних справах.



Тим часом, Богдан розповів, що Зеленський втомився від негативу.