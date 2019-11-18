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18 листопада 2019, понеділок, 21:37 7
Політика 2019-11-18T21:39:01+02:00
Українські Новини
Богдан незаконно отримав держохорону і номери прикриття, - ЗМІ

Богдан незаконно отримав держохорону і номери прикриття, - ЗМІ

Tesla, Володимир Зеленський, Держохорона, Андрій Богдан
Андрій Богдан. Фото: pravda.com.ua
Андрій Богдан. Фото: pravda.com.ua

Голова Офісу Президента Андрій Богдан незаконно отримав державну охорону і номери прикриття. Про це повідомляє BIHUS info.


Журналісти заявили, що номери на Tesla Богдана збігаються з тими, які колись висіли на супроводі Луценка, а тепер висять на авто глави ОП. Точніше, висіли, так як номери змінили.

"Весь цинізм у тому, що посада Богдана - це взагалі не держпосада. Офіс президента навіть декларації не повинен подавати, і відповідальності - нуль. Тим більше, їх немає серед осіб, яке може охороняти елітне управління держохорони. У законі немає, а в клубах, на вечірках і на футболі державні бодігарди з Богданом є. Так який же він супер-юрист, якщо не знає що це незаконно?", - сказано в повідомленні на Facebook.



Як повідомляли Українські Новини, Зеленський і Богдан приходили додому до Луценка під час виборів Президента.

Також Генпрокуратура засекретила інформацію про можливу участь Богдана в кримінальних справах.

Тим часом, Богдан розповів, що Зеленський втомився від негативу.

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