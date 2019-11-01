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01 ноября 2019, пятница, 06:30 721 Инфографика
Жизнь 2019-11-01T08:20:40+02:00
Українські Новини
Заразен и смертелен: как не перепутать грипп с простудой

Заразен и смертелен: как не перепутать грипп с простудой

Вирус, Грипп, эпидемия, ОРВИ, Простуда
Грипп. Фото: freepick
Грипп. Фото: freepick

Опасность гриппа недооценивают. Между тем он является одним из самых серьезных и массовых заболеваний среди прочих вирусных инфекций. Сезонный грипп, по данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно вызывает от 3 млн до 5 млн случаев тяжелой болезни и приводит к 250-500 тыс. смертей.

Из всех случаев инфекционных заболеваний грипп и ОРВИ составляют 95%.

ОРВИ и грипп: есть ли разница?

Простуда - это бытовое народное название всех недомоганий, связанных или с переохлаждением, или с заболеванием верхних дыхательных путей, включая вирусные инфекции.

В Международной классификации болезней (МКБ 10) понятия "простуда" нет. Грипп - инфекционное заболевание, которое вызывается вирусами.

Несмотря на развитие науки, человечеству до сих пор не удается полностью победить грипп. Это связано с его способностью быстро эволюционировать.

Как сообщали Українські Новини, существует ряд мифов касательно лечения гриппа, среди которых лечение антибиотиками, чесноком и луком. Также Супрун поделилась советами как лечить грипп и во сколько обойдутся лекарства против гриппа

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