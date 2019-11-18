Взимку майже 6 млн осіб в Україні можуть перехворіти на грип, - МОЗ

"Протягом сезону на грип та ГРВІ 2019/2020 перехворіє від 4,8 млн до 6,7 млн осіб згідно з останніми даними. Важливо пам'ятати, що: грип - це високозаразне вірусне захворювання з можливістю тяжких ускладнень та ризиком смерті. Грип має симптоми, схожі на ознаки ГРВІ, але набагато небезпечніше", - йдеться в повідомленні.

Очікуються дві хвилі підйому захворюваності: у грудні та наприкінці січня - початку лютого, з можливим піком на 4-му тижні 2020 року.

Як повідомляли Українські Новини, найкраща профілактика грипу - це щорічна вакцинація, яка зменшує ризик захворіти на грип і серйозних ускладнень, госпіталізації та смерті. Вакцина захищає від усіх актуальних штамів грипу, є безпечною і ефективною.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України рекомендує починати вакцинацію за спеціальним календарем.