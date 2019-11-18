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18 листопада 2019, понеділок, 15:59 13
Суспільство 2019-11-18T18:45:03+02:00
Українські Новини
Взимку майже 6 млн осіб в Україні можуть перехворіти на грип, - МОЗ

Взимку майже 6 млн осіб в Україні можуть перехворіти на грип, - МОЗ

МОЗ, Грип, ГРВІ, епідемія, Хвороба
Грип. Фото: freepick
Грип. Фото: freepick

Протягом сезону 2019-2020 симптоми грипу та ГРВІ можуть виникнути у 4,8 млн до 6,7 млн українців, повідомляє Центр громадського здоров'я Моз про в Facebook.

Епідемічний поріг для нового сезону складе 476,7 на 100 тис. населення.

"Протягом сезону на грип та ГРВІ 2019/2020 перехворіє від 4,8 млн до 6,7 млн осіб згідно з останніми даними. Важливо пам'ятати, що: грип - це високозаразне вірусне захворювання з можливістю тяжких ускладнень та ризиком смерті. Грип має симптоми, схожі на ознаки ГРВІ, але набагато небезпечніше", - йдеться в повідомленні.

Очікуються дві хвилі підйому захворюваності: у грудні та наприкінці січня - початку лютого, з можливим піком на 4-му тижні 2020 року.

Як повідомляли Українські Новини, найкраща профілактика грипу - це щорічна вакцинація, яка зменшує ризик захворіти на грип і серйозних ускладнень, госпіталізації та смерті. Вакцина захищає від усіх актуальних штамів грипу, є безпечною і ефективною.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України рекомендує починати вакцинацію за спеціальним календарем.

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