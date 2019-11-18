Взимку майже 6 млн осіб в Україні можуть перехворіти на грип, - МОЗ

Протягом сезону 2019-2020 симптоми грипу та ГРВІ можуть виникнути у 4,8 млн до 6,7 млн українців, повідомляє Центр громадського здоров'я Моз про в Facebook. Епідемічний поріг для нового сезону складе 476,7 на 100 тис. населення. "Протягом сезону на грип та ГРВІ 2019\/2020 перехворіє від 4,8 млн до 6,7 млн осіб згідно з останніми даними. Важливо пам'ятати, що: грип - це високозаразне вірусне захворювання з можливістю тяжких ускладнень та ризиком смерті. Грип має симптоми, схожі на ознаки ГРВІ, але набагато небезпечніше", - йдеться в повідомленні. Очікуються дві хвилі підйому захворюваності: у грудні та наприкінці січня - початку лютого, з можливим піком на 4-му тижні 2020 року. Як повідомляли Українські Новини, найкраща профілактика грипу - це щорічна вакцинація, яка зменшує ризик захворіти на грип і серйозних ускладнень, госпіталізації та смерті. Вакцина захищає від усіх актуальних штамів грипу, є безпечною і ефективною. Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України рекомендує починати вакцинацію за спеціальним календарем.