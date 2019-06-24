Апелляционный суд разблокировал конкурс на должность главы Таможенной службы

Шестой апелляционный административный суд разблокировал конкурс на должность главы Государственной таможенной службы.

Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.

24 июня коллегия судей Шестого апелляционного административного суда рассмотрела апелляционную жалобу, поданную Кабинетом Министров по делу №640/6674/19, и постановила возобновить действие распоряжения о проведении конкурса на должность главы Государственной таможенной службы.

В сообщении говорится, что основанием для такого решения стала недоказанность истцами наличия оснований для его приостановления.

"Преграды для продолжения отбора кандидата на должность главы Государственной таможенной службы устранены. Следующий шаг - НАГС (Национальное агентство по вопросам госслужбы) должно собраться и принять решение о дальнейшем ходе процедуры", - говорится в сообщении.

Напоминается, что на третий, заключительный этап конкурса на руководителя Государственной таможенной службы прошли три кандидата - проректор по учебной работе Университета таможенного дела и финансов Евгений Гармаш, первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов и руководитель общественной организации "Центр развития цифровой экономики", эксперт Центра социально-экономических исследований CASE Андрей Саварец.

По результатам последнего этапа отбора конкурсная комиссия определит кандидата, которого будет рекомендовать Правительству для назначения на должность руководителя ГТС.

После принятия решения о возобновлении конкурса соответствующие процедуры должны быть проведены с учетом предельного срока.

Согласно ч. 5 ст. 23 закона "О государственной службе" результаты конкурса публикуются не позднее 45 календарных дней со дня получения информации о проведении конкурса.

Как сообщали Українські Новини, 18 декабря 2018 года Кабмин принял решение о разделении Государственной фискальной службы на два отдельных органы - Таможенную и Налоговую службы, а 6 марта 2019 утвердил соответствующие положения об этих государственных органов.

20 марта Кабмин объявил конкурс на должности председателей Налоговой и Таможенной служб.

Верланов выиграл конкурс на главу Налоговой службы.