Апелляционный суд разблокировал конкурс на должность главы Таможенной службы

Шестой апелляционный административный суд разблокировал конкурс на должность главы Государственной таможенной службы.\r\nОб этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.\r\n24 июня коллегия судей Шестого апелляционного административного суда рассмотрела апелляционную жалобу, поданную Кабинетом Министров по делу №640\/6674\/19, и постановила возобновить действие распоряжения о проведении конкурса на должность главы Государственной таможенной службы.\r\nВ сообщении говорится, что основанием для такого решения стала недоказанность истцами наличия оснований для его приостановления.\r\n"Преграды для продолжения отбора кандидата на должность главы Государственной таможенной службы устранены. Следующий шаг - НАГС (Национальное агентство по вопросам госслужбы) должно собраться и принять решение о дальнейшем ходе процедуры", - говорится в сообщении.\r\nНапоминается, что на третий, заключительный этап конкурса на руководителя Государственной таможенной службы прошли три кандидата - проректор по учебной работе Университета таможенного дела и финансов Евгений Гармаш, первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов и руководитель общественной организации "Центр развития цифровой экономики", эксперт Центра социально-экономических исследований CASE Андрей Саварец.\r\nПо результатам последнего этапа отбора конкурсная комиссия определит кандидата, которого будет рекомендовать Правительству для назначения на должность руководителя ГТС.\r\nПосле принятия решения о возобновлении конкурса соответствующие процедуры должны быть проведены с учетом предельного срока.\r\nСогласно ч. 5 ст. 23 закона "О государственной службе" результаты конкурса публикуются не позднее 45 календарных дней со дня получения информации о проведении конкурса.\r\nКак сообщали Українські Новини, 18 декабря 2018 года Кабмин принял решение о разделении Государственной фискальной службы на два отдельных органы - Таможенную и Налоговую службы, а 6 марта 2019 утвердил соответствующие положения об этих государственных органов.\r\n20 марта Кабмин объявил конкурс на должности председателей Налоговой и Таможенной служб.\r\nВерланов выиграл конкурс на главу Налоговой службы.