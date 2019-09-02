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  • Абромавичус заявил, что конкурс на должность гендиректора "Укроборонпрома" объявят до конца года
02 сентября 2019, понедельник, 22:52 41
Политика 2019-09-02T22:53:02+03:00
Українські Новини
Абромавичус заявил, что конкурс на должность гендиректора "Укроборонпрома" объявят до конца года

Абромавичус заявил, что конкурс на должность гендиректора "Укроборонпрома" объявят до конца года

Айварас Абромавичус Фото: facebook.com/aivaras.abromavicius/
Айварас Абромавичус Фото: facebook.com/aivaras.abromavicius/

Айварас Абромавичус, которого Президент Владимир Зеленский назначил гендиректором государственного концерна "Укроборонпром", заявил, что возглавил его лишь по определенным причинам. Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

Так, Абромавичус заявил, что возглавил "Укроборонпром" в связи с процессами, которые угрожали его международному имиджу, а также национальной безопасности. 

Также он отметил, что планы избрать нового директора на конкурсной основе остаются в силе.

"И Президент, и я, и все члены Наблюдательного совета Концерна остаемся сторонниками конкурсного отбора Генерального директора "Укроборонпрома". Это наша амбиция и она будет воплощена в жизнь. Конкурс будет объявлен до конца года", — заявил Абромавичус.

Он отметил, что с июня наблюдательный совет госконцерна провела десятки собеседований и отобрала нескольких претендентов на должность гендиректора.

"Впервые в истории директор "Укроборонпрома" должен быть избран на конкурсной основе, а не путем политических договоренностей. Но пока длилась процедура спецпроверки кандидатов, в Концерне начали происходить вещи, которые могли иметь негативные последствия для национальной безопасности страны", — добавил он.

Как сообщали Українські Новини, ранее Айварас Абромавичус заявил, что гендиректора "Укроборонпрома" Букина нужно сменить из-за его неэффективности.

А в июле "Укроборонпром" назначал председателем наблюдательного совета бывшего министра экономического развития и торговли Украины Айвараса Абромавичуса.

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