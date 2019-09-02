Абромавичус заявил, что конкурс на должность гендиректора "Укроборонпрома" объявят до конца года

Айварас Абромавичус, которого Президент Владимир Зеленский назначил гендиректором государственного концерна "Укроборонпром", заявил, что возглавил его лишь по определенным причинам. Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

Так, Абромавичус заявил, что возглавил "Укроборонпром" в связи с процессами, которые угрожали его международному имиджу, а также национальной безопасности.

Также он отметил, что планы избрать нового директора на конкурсной основе остаются в силе.

"И Президент, и я, и все члены Наблюдательного совета Концерна остаемся сторонниками конкурсного отбора Генерального директора "Укроборонпрома". Это наша амбиция и она будет воплощена в жизнь. Конкурс будет объявлен до конца года", — заявил Абромавичус.

Он отметил, что с июня наблюдательный совет госконцерна провела десятки собеседований и отобрала нескольких претендентов на должность гендиректора.

"Впервые в истории директор "Укроборонпрома" должен быть избран на конкурсной основе, а не путем политических договоренностей. Но пока длилась процедура спецпроверки кандидатов, в Концерне начали происходить вещи, которые могли иметь негативные последствия для национальной безопасности страны", — добавил он.

Как сообщали Українські Новини, ранее Айварас Абромавичус заявил, что гендиректора "Укроборонпрома" Букина нужно сменить из-за его неэффективности.