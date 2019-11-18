Зеленський оголосив конкурс на посаду заступника керівника Держуправління справами з окладом в 29 тис. гривень

Президент Володимир Зеленський оголосив конкурс на посаду заступника керівника Державного управління справами з окладом в 29 029 гривень.

Про це йдеться в розпорядженні Президента №404 від 18 листопада, передають Українські Новини.

Згідно з розпорядженням, заявки приймаються до 5 грудня.

Для заняття посади необхідно мати вчений ступінь не нижче магістра, а також досвід роботи на державних посадах не менше 7 років.

Як повідомляли Українські Новини, Абромавічус заявив, що конкурс на посаду гендиректора "Укроборонпрому" оголосять до кінця року.

Раніше Апеляційний суд розблокував конкурс на посаду голови Митної служби.

Тим часом керівник Держуправління справами при Президенті заробляє більше Зеленського. А обслуговування Порошенка обійшлося в 1 млрд гривень в 2018.