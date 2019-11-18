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18 ноября 2019, понедельник, 15:30 14
Кабмин 2019-11-18T15:31:27+02:00
Українські Новини
Google предоставила Кабмину 1000 бесплатных аккаунтов для работы с документами

Google предоставила Кабмину 1000 бесплатных аккаунтов для работы с документами

Кабмин, Google, Документы, Гостайна, Дмитрий Дубилет
Дмитрий Дубилет. Фото: Instagram: dubilet
Дмитрий Дубилет. Фото: Instagram: dubilet

Компания Google предоставит Кабинету Министров Украины, где собирались защищать недвижимость от рейдерских нападений с помощью онлайн ресурсов, 1000 бесплатных аккаунтов для работы.

Об этом министр правительства Дмитрий Дубилет сообщил в Facebook.

"Прежде всего я рассчитываю на Google Docs и Spreadsheet. Вы даже не представляете, сколько времени тратят государственные служащие из-за того, что не могут просто "зашерить" документы и работать над ними вместе. Вместо этого куча времени уходит на логистику бумажек и чертеж по них карандашами. (Важно не путать совместную работу над документами (Google Docs) с системами документооборота)", - отметил Дубилет.

По словам министра, он также рассчитывает на Google Forms.

"Сейчас, если надо собрать информацию от других госорганов или сотрудников, на это уходит куча времени, потому что информация собирается через документы и затем систематизируется вручную", - добавил он.

Отмечается, что на этой неделе официально начали курсы обучения первых групп сотрудников Кабмина.

"Конечно, есть случаи, когда инструменты Google использовать нельзя (например, информация с ограниченным доступом), но таких случаев немного", - добавил Дубилет.

Как сообщали Українські Новини, Дубилет предложил заменить древние телефоны на спецсмартфоны для защиты правительственной связи. 

Напомним, Кабмин снял ограничения на рост тарифов на отопление и горячую воду.

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