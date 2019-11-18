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18 ноября 2019, понедельник, 14:40 33 Карта
Общество 2019-11-18T14:41:15+02:00
Українські Новини
Приморозит до -3 с засухой и туманами: прогноз погоды на вторник

Приморозит до -3 с засухой и туманами: прогноз погоды на вторник

Погода, Похолодание, Прогноз погоды, погода в Украине, погода в ноябре
Осень. Фото: pixabay
Осень. Фото: pixabay

19 ноября в Киеве облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5 градусов, днем +6…+8 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +9…+15 градусов. В Карпатах без существенных осадков, температура ночью -1…+4 градуса, днем +4…+9 градусов. В Моршине без существенных осадков, температура ночью +5…+7 градусов, днем +12…+14 градусов. В Трускавце без существенных осадков, температура ночью +5…+7 градусов, днем +12…+14 градусов. В Сваляве без существенных осадков, температура ночью +5…+7 градусов, днем +12…+14 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, днем +4…+9 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, днем +4…+9 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +3…+8 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +7…+12 градусов. В Крыму облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +10…+15 градусов. В Ялте без существенных осадков. Температура ночью +4…+6 градусов, днем +11…+13 градусов.

Карта: УкргидрометцентрКарта: Укргидрометцентр

Как сообщали Українські Новини, синоптик рассказала о погоде на неделю. Тем временем с новой неделей в Украину пришли заморозки.

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