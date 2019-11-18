Аэропорты Днипра и Одессы задерживают рейсы из-за плохой погоды

Международный аэропорт "Днепропетровск" (Днипро) в понедельник задерживает 6 рейсов из Киева и в Киев из-за сильного тумана. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта, передают Українські Новини. Так, отложено отправление 4 самолетов, два самолета не могут приземлиться. Кроме того, Международный аэропорт "Одесса" в понедельник задержал 4 рейса и отправил 1 самолет на посадку в Киев из-за непогоды (сильный туман). Были задержаны рейсы из Стамбула (Turkish Airlines) и в Прагу (Czech Airlines), а также 2 рейса из Киева (МАУ). Рейс из Тель-Авива (МАУ) перенаправили в аэропорт "Борисполь". Как сообщали Українські Новини, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) отменила 2 рейса из Запорожья в Киев и обратно с 18 ноября. Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины ("Украэрорух") заявляет, что финансовые обязательства авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) перед предприятием составляют 1 млрд гривен. Тем временем, МАУ рассчитывает на получение прибыли по итогам 2020 года.