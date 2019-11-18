Учителям в этом году кроме аттестации придется пройти еще и сертификацию

В этом году около тысячи учителей младших классов пройдут сертификацию, кроме традиционной аттестации.

Об этом в эфире 1+1 заявила министр образования Украины Анна Новосад, пишет "Главком".

"Сертификация - мотивация лучших педагогов. Через сертификацию мы хотим найти агентов изменений, через которые мы будем строить Новую украинскую школу. В этом году есть квота на сертификацию - 1000 учителей, зарегистрировались 800 учителей младших классов", - отметила Новосад.

По ее словам, в настоящее время сертификация - это добровольный инструмент.

"Те, кто пройдет сертификацию, в следующем году получают 20% к зарплатам. Сертификация, для тех, кто ее пройдет, будет действовать три года. Это возможность перезагрузить аттестацию педагогов", - резюмировала министр образования.

Как сообщали Українські Новини, с сентября 2020 все школы с русским языком обучения перейдут на украинский в то время, как большинство украинцев за изучение русского языка в школах.

В августе Верховная Рада назначила министром науки и образования депутата от фракции "Слуга народа" Анну Новосад.