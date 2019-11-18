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18 листопада 2019, понеділок, 09:52 2
Кабмін 2019-11-18T10:16:17+02:00
Українські Новини
Вчителям у цьому році крім атестації доведеться пройти ще і сертифікацію

Вчителям у цьому році крім атестації доведеться пройти ще і сертифікацію

Школа, Учитель, Міносвіти, переатестація, Вчитель, Сертифікація, Анна Новосад

У цьому році майже тисяча вчителів молодших класів пройдуть сертифікацію. крім традиційної атестації.

Про це в ефірі 1+1 заявила міністр освіти України Ганна Новосад, пише "Главком".

"Сертифікація - мотивація кращих педагогів. Через сертифікацію ми хочемо знайти агентів змін, через яких ми будемо будувати Нову українську школу. Цього року є квота на сертифікацію - 1000 вчителів, зареєструвались 800 вчителів молодших класів", - зазначила Новосад.

За її словами, наразі сертифікація – це добровільний інструмент.

"Ті хто пройде сертифікацію, наступного року отримують 20% до зарплат. Сертифікація, для тих, хто її пройде, діятиме три роки. Це можливість перезавантажити атестацію педагогів", - резюмувала міністр освіти.

Як повідомляли Українські Новини, з вересня 2020 всі школи з російською мовою навчання перейдуть на українську в той час, як більшість українців за вивчення російської мови в школах.

У серпні Верховна Рада призначила міністром науки і освіти депутата від фракції "Слуга народу" Анну Новосад.

 

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