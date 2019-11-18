В Киеве в зале игровых автоматов зарезали человека

В Киеве в зале игровых автоматов произошла резня, в результате которой погиб человек.

Об этом говорится в сообщении на странице "Киев Оперативный" в социальной сети Facebook.

"Около 21:00 в зале игровых автоматов "Лото", который находится в МАФе, на улице Галицкой, 13 произошла резня. Работницы закладки говорят, что видели только как потерпевший играл на игровых автоматах, а потом упал и в этот же момент кто-то вышел из МАФа. Пострадавший получил проникающее артериальное ранение в ногу. К сожалению, потерял много крови и был срочно госпитализирован", - говорится в нем.

На месте работают криминалисты, следственно-оперативная группа, патрульные полицейские и кинологи.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве драка посетителей кафе и прохожих закончилась поножовщиной, тяжело ранен мужчина.

Кроме того, в Киеве в "Арена Сити" произошла поножовщина: кавказцы порезали охрану из-за неоплаченного счета. На Майдане Незалежности во время драки с поножовщиной пострадал 18-летний парень.