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25 октября 2019, пятница, 14:10 37
Транспорт 2019-10-25T14:15:01+03:00
Українські Новини
МАУ закрывает рейсы в Амман, Минск и Ригу из-за отрицательной рентабельности

МАУ закрывает рейсы в Амман, Минск и Ригу из-за отрицательной рентабельности

Авиаперелет, МАУ, Международные авиалинии Украины, Авиакомпания, Закрытие рейсов
Самолеты МАУ. Фото: Samolety.org
Самолеты МАУ. Фото: Samolety.org

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев) намерена закрыть рейсы в Амман, Минск и Ригу с 16 ноября на период зимней навигации 2019/2020 года в связи с отрицательной рентабельностью.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

"Новое расписание вводится с 16 ноября 2019 года на весь зимний сезон навигации IATA 2019/2020... В связи с отрицательной рентабельностью МАУ прекратит выполнение рейсов в Амман, Минск и Ригу", - сказано в нем.

Также будет приостановлено выполнение полетов по маршруту "Киев - Пекин", а частотность полетов по маршруту "Киев – Бангкок" снижена до 3 еженедельных рейсов.

Все собственные регулярные рейсы МАУ в пункты Западной Европы будут выполняться в дневное время с вылетом из Киева в промежутке времени 09:30–10:30 и прилетом в Киев в промежутке 17:30–18:30 по местному времени.

В то же время частотность полетов между Киевом и Брюсселем, Копенгагеном, Стокгольмом, Краковом и Мадридом возрастет до ежедневной, также дважды в день будут выполняться рейсы в Лондон и Вильнюс.

Регулярные рейсы МАУ в Каир, Дубаи, Анкару, Измир, Ереван, Баку и Тегеран будут выполняться в ночное время с вылетом из Киева в промежутке 20:00–21:00 и прилетом в Киев в промежутке 07:30–08:45 по местному времени, при этом полеты в Тель-Авив, Стамбул и Тбилиси будут выполняться по несколько раз в день.

На внутренних направлениях МАУ намерена осуществлять рейсы из Киева в Одессу, Харьков и Львов дважды в день, а в Днипро, Херсон, Черновцы, Запорожье и Ивано-Франковск – ежедневно.

Кроме того, в период зимней навигации количество рейсов МАУ между Киевом и Торонто возрастет с 2 до 3 в неделю, а с 16 ноября вылет из Киева в Нью-Йорк переносится на 11:30, прилет в Киев – на 16:20.

Рейсы в США и Канаду будут выполняться на самолетах Boeing-777.

Планируется, что количество еженедельных рейсов между Киевом и Дели увеличится до 5 в зимнем сезоне 2019/2020, а затем и до 7 в летнем сезоне 2020, где будут эксплуатироваться самолеты Boeing-767.

Отмечается, что таким образом МАУ оптимизирует систему хаба в международном аэропорту "Борисполь" с учетом колебаний спроса, транзитных потоков, прогнозов развития экономики Украины и ситуации с необходимостью облета территории Российской Федерации.

Согласно сообщению, сокращение программы полетов обусловлено необходимостью оптимизации затрат авиакомпании и возвращения ее в зону безубыточности.

Как сообщали Українськi Новини, ранее МАУ заявил, что рассчитывает выйти на прибыль в 2020.

Тем временем Laudamotion намерена открыть рейс из Херсона в Вену с 30 марта 2020 года.

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