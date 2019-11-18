Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) скасувала 2 рейси з Запоріжжя до Києва і назад з 18 листопада.

Про це Українським Новинам повідомив представник аеропорту "Запоріжжя".

Скасований рейс PS088 "Запоріжжя - Бориспіль" і PS087 "Бориспіль - Запоріжжя".

Причина скасування рейсів не уточнюється.

Як повідомляли Українські Новини, державне підприємство обслуговування повітряного руху України ("Украерорух") заявляє, що фінансові зобов'язання авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) перед підприємством становлять 1 млрд гривень.

Раніше МАУ оголосили про закриття рейсів у Амман, Мінськ і Ригу з 16 листопада на період зимової навігації 2019/2020 року у зв'язку з негативною рентабельністю.

МАУ розраховує на отримання прибутку за підсумками 2020 року.

Вартість активів компанії на кінець 2018 року склала 4,645 млрд гривень, довгострокових зобов'язань - 433,49 млн гривень, поточні зобов'язання - 9,452 млрд гривень.

Авіакомпанія виконує понад 1 100 регулярних рейсів в тиждень і з'єднує Україну більш ніж з 50 містами і ключовими пунктами Європи, Азії, Америки, Африки, Близького Сходу та країн СНД.

Одним з кінцевих бенефіціарів компанії є колишній співвласник Приватбанку, бізнесмен Ігор Коломойський.