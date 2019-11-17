Вимагають провести виборчу реформу: в Тбілісі тисячі людей вийшли на акцію протесту

Після того, як в Грузії 14 листопада почалися безстрокові акції протесту, в Тбілісі біля парламенту країни в неділю збираються протестувальники через нездатність депутатів прийняти виборчу реформу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на інформацію грузинського телеканалу "Руставі 2".

Учасники акції тримають у руках прапори Грузії, НАТО і Європейського союзу, крім того, вони вивісили прапори ЄС і НАТО на воротах парламенту.

Перед демонстрантами виступають опозиційні лідери, які заявили, що повністю закриють парламент і заблокувати всі двері зовні.

Біля парламенту посилені заходи безпеки, але поки демонстрація проходить мирно.

Основною вимогою мітингувальників є проведення позачергових парламентських виборів за пропорційною системою, а також відставка уряду і зміна нинішнього складу ЦВК.

Напередодні перед центральним офісом правлячої партії Грузії "Грузинська мрія", в якому зібралася на засідання парламентська більшість, відбулися зіткнення між протестуючими і поліцією, в результаті чого постраждали дві людини.

14 листопада на проспекті Руставелі під парламентом Грузії почалися протести після того, як депутати провалили голосування за реформу виборчої системи, яку пообіцяла провести влада.

Як повідомляли Українські Новини, 20 червня в Грузії почалися масові протести через участь російської парламентської делегації в 26-й Міжпарламентської асамблеї Православ'я (МАП). Пізніше в Грузії акція протесту відновилася, тоді вимагали відставки глави МВС.