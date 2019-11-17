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17 ноября 2019, воскресенье, 22:45 72
Силовые структуры 2019-11-17T22:55:09+02:00
Українські Новини
На КПВВ в Станице Луганской умер пожилой мужчина

На КПВВ в Станице Луганской умер пожилой мужчина

Смерть, Блокпост, Станица Луганская, КПВВ
КПВВ. Фото: Государственная пограничная служба Украины
КПВВ. Фото: Государственная пограничная служба Украины

В то время, как на админгранице с Крымом открыли пункты пропуска "Чонгар" и "Каланчак", при переходе контрольного пункта въезда-выезда возле Станицы Луганской Луганской области 17 ноября умер пожилой мужчина.

Об этом сообщил представитель омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский в Facebook.

"Мужчине было 77 лет, он переходил КПВВ в сторону временно оккупированной территории Луганской области. По информации медицинских работников, причиной смерти стали проблемы с сердцем", – говорится в сообщении.

Точная причина смерти будет известна 18 ноября, заявил Лисянский.

"Уполномоченный Верховной Радой Украины Людмила Денисова неоднократно заявляла о необходимости присутствия государственной медицинской помощи на КПВВ в Луганской и Донецкой областях. Присутствие бригад скорой помощи на КПВВ обеспечит более квалифицированную и оперативную медицинскую помощь людям", – заявил представитель омбудсмена.

Как сообщали Українські Новини, на блокпосту в Луганской области умер майор полиции.

Также ранее два пенсионера умерли в ожидании перехода на КПВВ на Донбассе.

Также сообщалось о том, что пожилой мужчина скончался от инфаркта в очереди на КПВВ на Донбассе.

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