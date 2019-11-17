"Отож": Пикалов рассказал, как Зеленский отреагировал на скандальную песню о поджоге дома Гонтаревой

Актер студии "Квартал 95" Александр Пикалов, который является первым претендентом на сценический пост Владимира Зеленского, рассказал, как Президент Украины отреагировал на скандал вокруг хора имени Григория Веревки, который высмеял поджог дома бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

В частности, как он рассказал в комментарии Екатерине Осадчей, реакция Президента была короткой.

"Я написал ему: "ну что?". Он сказал: "отож". И все. Это юмор, это шутки. Это шутки, нужно на это смотреть как-то легче. Но мне кажется, что, если Владимир Александрович сегодня не был бы президентом страны, этот номер зашел бы, все бы смеялись и не было бы ни замечаний, ни проблем – ничего", – сказал Пикалов.

По словам шоумена, теперь "Кварталу" придется осторожнее писать сценарии по поводу тех, кого высмеивают юмористы, после скандала, который разгорелся по всей стране.

"Это проблемы этих людей, но после этого случая, наверное, будем делать так, чтобы никому не навредить, потому что накинулись на хор Веревки. Они поют очень красиво. Они что, после этого номера плохо начали петь", – подчеркнул он.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский лично проверяет все шутки "Квартала 95" о себе. Ранее хор имени Веревки в "Вечернем квартале" спел песню про горящий дом Гонтаревой за тысячу евро. В сети люди разделились во мнениях по поводу выступления "Квартала 95" и хора имени Веревки. В свою очередь Гонтарева назвала "30 серебренниками Иуды" гонорар хора Веревки в Квартале.