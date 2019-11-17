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  • В Одесі "швидка" врізалася в дерево: постраждали чотири людини
17 листопада 2019, неділя, 20:15 24
Події 2019-11-17T22:00:03+02:00
Українські Новини
В Одесі "швидка" врізалася в дерево: постраждали чотири людини

В Одесі "швидка" врізалася в дерево: постраждали чотири людини

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ДТП зі
ДТП зі "швидкою" в Одесі.

Після того, як у Києві сталася смертельна ДТП зі "швидкою", 4 людини були госпіталізовані через дорожньо-транспортну пригоди (ДТП) за участю автомобіля швидкої допомоги в Одесі.

Про це Українським Новинам повідомили в управлінні Національної поліції в Одеській області.

Попередньо встановлено, що 29-річний водій автомобіля Mercedes не надав перевагу в русі автомобілю швидкої допомоги, яка з проблисковими маячками і звуковим сигналом здійснювала обгін автомобілів по зустрічній смузі.

Автомобіль швидкої допомоги врізався в дерево.

Внаслідок ДТП водій, фельдшер та 2 пасажира "швидкої" отримали травми різного ступеня тяжкості і були госпіталізовані в лікарню. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, 10 жовтня в центрі Києва перекинулася "швидка" з пацієнтом. Учасників ДТП на місці, пацієнта "швидкої" відвезла інша "швидка", яка приїхала негайно на місце.

Раніше в Києві біля Шулявського мосту швидка допомога з хворою дитиною протаранила Peugeot. Лікарі екстрено доставляли дитині в одну з міських лікарень, а тому об'їжджали потік автомобілів по зустрічній смузі.

Крім того, 17 лютого на перетині вулиць Богатирської і Куренівської сталася аварія за участю легкового автомобіля Peugeot 305 і машини швидкої допомоги. Водій Peugeot не помітив червоний сигнал світлофора.

 

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