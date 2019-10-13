В Киеве произошло смертельное ДТП со "скорой"

ДТП со скорой помощью в Киеве. Фото: dtp.kiev.ua

ДТП со скорой помощью в Киеве. Фото: dtp.kiev.ua

В Киеве на перекрестке Ватутина и Перова серьезная авария, в которой пострадала карета скорой помощи.

Об этом говорится в сообщении на странице dtp.kiev.ua в социальной сети Facebook

На месте спасатели, медики. Большое скопление людей. Устанавливаются детали происшествия и информацию о пострадавших устанавливается.

Предварительно, водитель скорой помощи погиб. Еще двое медиков в тяжелом состоянии. Также пострадал ребенок, госпитализировали.

Легковой автомобиль вылетел на тротуар, карета скорой с серьезными механическими повреждениями.

ДТП со скорой помощью в Киеве. Фото: dtp.kiev.ua

Как говорится в сообщении "Киев Оператиный", в результате аварии авто медиков оказалось на боку. Водители, которые проезжали рядом, поставили авто на колеса. Есть пострадавшие.

Как сообщали Українські Новини, 10 октября в центре Киева перевернулась "скорая" с пациентом.Участников ДТП на месте, пациента "скорой" увезла другая "скорая", которая приехала экстренно на место.

Ранее в Киеве возле Шулявского мостаскорая помощь с больным ребенком протаранила Peugeot. Врачи экстренно доставляли ребенку в одну из городских больниц, а потому объезжали поток автомобилей по встречной полосе.

Кроме того, 17 февраля на пересечении улиц Богатырской и Куреневской произошла авария с участием легкового автомобиля Peugeot 305 и машины скорой помощи. Водитель Peugeot не заметил красный сигнал светофора.