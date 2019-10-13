подписаться на рассылку
24.6 25.05
26.85 27.55
˟
13 октября 2019, воскресенье, 22:21 155
Происшествия 2019-10-13T22:41:04+03:00
Українські Новини
В Киеве произошло смертельное ДТП со "скорой"

В Киеве произошло смертельное ДТП со "скорой"

ДТП со скорой помощью в Киеве. Фото: dtp.kiev.ua
ДТП со скорой помощью в Киеве. Фото: dtp.kiev.ua

В Киеве на перекрестке Ватутина и Перова серьезная авария, в которой пострадала карета скорой помощи.

Об этом говорится в сообщении на странице dtp.kiev.ua в социальной сети Facebook

На месте спасатели, медики. Большое скопление людей. Устанавливаются детали происшествия и информацию о пострадавших устанавливается.

Предварительно, водитель скорой помощи погиб. Еще двое медиков в тяжелом состоянии. Также пострадал ребенок, госпитализировали.

Легковой автомобиль вылетел на тротуар, карета скорой с серьезными механическими повреждениями.

ДТП со скорой помощью в Киеве. Фото: dtp.kiev.uaДТП со скорой помощью в Киеве. Фото: dtp.kiev.ua

Как говорится в сообщении "Киев Оператиный", в результате аварии авто медиков оказалось на боку. Водители, которые проезжали рядом, поставили авто на колеса. Есть пострадавшие.

Как сообщали Українські Новини, 10 октября в центре Киева перевернулась "скорая" с пациентом.Участников ДТП на месте, пациента "скорой" увезла другая "скорая", которая приехала экстренно на место.

Ранее в Киеве возле Шулявского мостаскорая помощь с больным ребенком протаранила Peugeot. Врачи экстренно доставляли ребенку в одну из городских больниц, а потому объезжали поток автомобилей по встречной полосе. 

Кроме того, 17 февраля на пересечении улиц Богатырской и Куреневской произошла авария с участием легкового автомобиля Peugeot 305 и машины скорой помощи. Водитель Peugeot не заметил красный сигнал светофора.

Больше новостей о: ДТП ДТП в Киеве ДТП со скорой помощью

Архив
Новости
ДТП со скорой помощью в Киеве. Фото: dtp.kiev.ua
В Киеве произошло смертельное ДТП со "скорой" 22:21
Флаг Украины над Донбассом. Фото:
Фото дня: В небе над оккупированным Донбассом появился флаг Украины 21:58
Арахамия уверен, что АТОшникам за участие в акции на Майдане предлагают по тысяче гривен 21:35
Боевики открыли огонь против украинских военных из минометов и гранатометов 20:47
ДТП возле с. Приютовка. Фото: ГосЧС
В Кировоградской области автомобиль слетел с моста на ж/д пути 20:14
больше новостей
Коммунальные услуги подорожают: что "светит" украинцам в отопительный сезон 06:30
Гончарук за первый месяц премьерства получил зарплату в три раза больше оклада 08:50 Документ
Доллар падает, а продукты дорожают: эксперты рассказали причины роста цен и дали прогноз 08:00
Украина-Литва. Скриншот видео Футбол 2
Украина победила Литву в отборе к Евро-2020: видео голов 23:45
От прожиточного минимума украинцев "отвяжут" 150 соцвыплат 07:05 Инфографика
больше новостей
Гончарук за первый месяц премьерства получил зарплату в три раза больше оклада 08:50 Документ
Американский ракетный эсминец с "Томагавками" вошел в акваторию Черного моря 11:15
Зеленский призвал украинцев в День защитника не поддаваться на провокации 19:45
Михаил Чаплыга: Рябошапка заподозрил Лукаш в написании стратегии по евроинтеграции, которая реализована на 90% 19:47
Мы требуем отставки генпрокурора, потому что он ничего не умеет делать, - Портнов 21:03
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok