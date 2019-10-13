В Киеве произошло смертельное ДТП со "скорой"

В Киеве на перекрестке Ватутина и Перова серьезная авария, в которой пострадала карета скорой помощи.\r\nОб этом говорится в сообщении на странице dtp.kiev.ua в социальной сети Facebook\r\nНа месте спасатели, медики. Большое скопление людей. Устанавливаются детали происшествия и информацию о пострадавших устанавливается.\r\nПредварительно, водитель скорой помощи погиб. Еще двое медиков в тяжелом состоянии. Также пострадал ребенок, госпитализировали.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЛегковой автомобиль вылетел на тротуар, карета скорой с серьезными механическими повреждениями.\r\n\r\n\r\nДТП со скорой помощью в Киеве. Фото: dtp.kiev.ua\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nКак говорится в сообщении "Киев Оператиный", в результате аварии авто медиков оказалось на боку. Водители, которые проезжали рядом, поставили авто на колеса. Есть пострадавшие.\r\nКак сообщали Українські Новини, 10 октября в центре Киева перевернулась "скорая" с пациентом.Участников ДТП на месте, пациента "скорой" увезла другая "скорая", которая приехала экстренно на место.\r\nРанее в Киеве возле Шулявского мостаскорая помощь с больным ребенком протаранила Peugeot. Врачи экстренно доставляли ребенку в одну из городских больниц, а потому объезжали поток автомобилей по встречной полосе. \r\nКроме того, 17 февраля на пересечении улиц Богатырской и Куреневской произошла авария с участием легкового автомобиля Peugeot 305 и машины скорой помощи. Водитель Peugeot не заметил красный сигнал светофора.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n