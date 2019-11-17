Турецкие власти заявили о задержании 25 родственников убитого главаря ИГИЛ

Турецкие власти сообщили, что в ходе спецопераций вблизи границы с Сирией были задержаны 25 родственников убитого несколько недель назад главаря боевиков "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади.

Об этом сообщает "TheБабель" со ссылкой на агенство Anadolu.

Прокуратура Кыршехира отметила, что уже четверо из задержанных арестованы за участие в ИГ.

Помимо родственников убитого боевика, спецсилы задержали 21 подозреваемого, среди которых двое детей. После допросов в Управлении безопасности их отправили в репатриационный центр.



Как сообщали Українські Новини, 26 октября, в ходе рейда, проведенного американскими военными на северо-западе Сирии, был убит лидер ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади.



Также Трамп сообщил, что лидер ИГИЛ убил трех своих детей, постоянно плакал и умер как собака.



Кроме того, турецкие силовики захватили сестру убитого главаря ИГИЛ. Вместе с женщиной были также задержаны ее муж и невестка, а также пятеро детей.



Тем временем сирийский журналист спас щенка в развалинах дома лидера "Исламского государства".