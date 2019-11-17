Турецька влада заявила про затримання 25 родичів убитого ватажка ІДІЛ

Турецькі власті повідомили, що в ході спецоперацій поблизу кордону з Сирією були затримані 25 родичів вбитого кілька тижнів тому ватажка бойовиків "Ісламського держави" Абу Бакра аль-Багдаді.

Про це повідомляє "ТһеБабель" з посиланням на агентство Anadolu.

Прокуратура КИршехІра зазначила, що вже четверо із затриманих заарештовано за участь в ІГ.

Крім родичів вбитого бойовика, спецсили затримали 21 підозрюваного, серед яких двоє дітей. Після допитів в Управлінні безпеки їх відправили до репатріаційного центру.



Як повідомляли Українські Новини, 26 жовтня, в ході рейду, проведеного американськими військовими на північному заході Сирії, був убитий лідер ІДІЛ Абу Бакр аль-Багдаді.



Також Трамп повідомив, що лідер ІДІЛ убив трьох своїх дітей, постійно плакав і помер як собака.



Крім того, турецькі силовики захопили сестру вбитого ватажка ІДІЛ. Разом з жінкою були також затримані її чоловік та невістка, а також п'ятеро дітей.



Тим часом сирійський журналіст врятував цуценя в руїнах будинку лідера "Ісламської держави".