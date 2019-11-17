підписатися на розсилку
24.1 24.4
26.4 26.9
˟
  • Новини
  • Світ
  • Турецька влада заявила про затримання 25 родичів убитого ватажка ІДІЛ
17 листопада 2019, неділя, 15:24 5
Світ 2019-11-17T15:26:06+02:00
Українські Новини
Турецька влада заявила про затримання 25 родичів убитого ватажка ІДІЛ

Турецька влада заявила про затримання 25 родичів убитого ватажка ІДІЛ

Туреччина, Ісламська держава, затримання, Абу Бакр аль-Багдаді
Туреччина. Фото: daily.com.ua
Туреччина. Фото: daily.com.ua

Турецькі власті повідомили, що в ході спецоперацій поблизу кордону з Сирією були затримані 25 родичів вбитого кілька тижнів тому ватажка бойовиків "Ісламського держави" Абу Бакра аль-Багдаді.

Про це повідомляє "ТһеБабель" з посиланням на агентство Anadolu.

Прокуратура КИршехІра зазначила, що вже четверо із затриманих заарештовано за участь в ІГ.

Крім родичів вбитого бойовика, спецсили затримали 21 підозрюваного, серед яких двоє дітей. Після допитів в Управлінні безпеки їх відправили до репатріаційного центру.


Як повідомляли Українські Новини, 26 жовтня, в ході рейду, проведеного американськими військовими на північному заході Сирії, був убитий лідер ІДІЛ Абу Бакр аль-Багдаді.

Також Трамп повідомив, що лідер ІДІЛ убив трьох своїх дітей, постійно плакав і помер як собака.

Крім того, турецькі силовики захопили сестру вбитого ватажка ІДІЛ. Разом з жінкою були також затримані її чоловік та невістка, а також п'ятеро дітей.

Тим часом сирійський журналіст врятував цуценя в руїнах будинку лідера "Ісламської держави".

Більше новин про: Туреччина Ісламська держава затримання Абу Бакр аль-Багдаді

Архів
Новини
За рік в ДТП на дорогах України загинуло близько трьох тисяч осіб, - патрульна поліція 16:20
Кількість загиблих військових через вибух в Балаклії збільшилася до 3, - Генштаб 15:47
Турецька влада заявила про затримання 25 родичів убитого ватажка ІДІЛ 15:24
Українські військові кораблі пройшли під арками Кримського мосту 14:57
Журналіст запропонував назвати інквізитором посаду уповноваженого уряду зі стандартів новин 14:23
більше новин
Кабмін зняв обмеження на зростання тарифів на опалення і гарячу воду 19:29
Арсенал в Балаклії назвав безпечним командувач Силами логістики Вишневський 18:53
Дмитро Святаш. Фото: capital.ua
НАБУ оголосило колишнього народного депутата Дмитра Святаша в розшук 22:37
З Ситником у мене прямий конфлікт інтересів, - Бахматюк 12:01
У Раді тиждень не можуть вирішити, що робити з заявою про зняття депутатських повноважень Кучера 07:30
більше новин
Шо курив, шо не курив: Милованов зізнався в курінні марихуани в США 20:24
Кабмін зняв обмеження на зростання тарифів на опалення і гарячу воду 19:29
Дмитро Святаш. Фото: capital.ua
НАБУ оголосило колишнього народного депутата Дмитра Святаша в розшук 22:37
Процес призначення пенсій автоматизують. Фото: pixabay
Діджиталізація пенсій: що готує Пенсійний фонд у Новому році 05:55
Главу "Укрексімбанку" Гриценка не викрали, а заарештувало НАБУ 16:42
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok